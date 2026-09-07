San Pedro tendrá una jornada no laborable este martes 8 de septiembre debido a una celebración religiosa tradicional de la localidad.

La medida permitirá que determinados trabajadores tengan un día extra de descanso durante la semana.

El asueto fue establecido mediante el Decreto N.º 0625/2026 y será una jornada libre para muchos trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué es feriado el martes 8 de septiembre en San Pedro?

El martes 8 de septiembre será una jornada especial en San Pedro por la celebración de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad.

La fecha forma parte de las festividades tradicionales de la localidad y, para acompañar la celebración, el municipio dispuso un día no laborable para determinados sectores.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 0625-2026, firmado el 27 de agosto de 2026.

¿Quiénes tendrán feriado el 8 de septiembre?

Confirmado | El calendario laboral suma un feriado el martes 8 de septiembre (foto: ChatGPT) ChatGPT

El descanso alcanza directamente a los trabajadores de la Administración Pública Municipal de San Pedro.

A su vez, la normativa contempla la adhesión de otros organismos y sectores que desarrollan sus actividades dentro del partido.

En particular, el decreto invita a los organismos públicos provinciales y nacionales, así como a entidades vinculadas con la industria y el comercio, a adherir a la jornada no laborable.

Por este motivo, quienes trabajen para empresas privadas deberán consultar previamente con su empleador para saber si tendrán el martes libre.

¿Habrá clases el martes 8 de septiembre?

El asueto de San Pedro no implica por sí mismo la suspensión general de clases en toda la provincia de Buenos Aires.

Además, la situación educativa debe diferenciarse del paro docente provincial anunciado para el lunes 7 y martes 8 de septiembre, que puede afectar el dictado de clases en establecimientos alcanzados por la medida de fuerza.

Por lo tanto, las familias deberán verificar con cada establecimiento educativo si habrá actividad durante esa jornada.