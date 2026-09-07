Los jubilados que todavía no retiraron sus Boletos Gratuitos para viajar en colectivo tienen una nueva oportunidad este lunes 7 de septiembre en San Miguel de Tucumán .

La Secretaría de Transporte extendió el operativo para facilitar el acceso a quienes no pudieron acercarse durante la semana.

La atención será de 7 a 13 en el Complejo Belgrano y podrán presentarse los beneficiarios sin importar cuál sea el último número de su DNI. La medida permitirá avanzar con la entrega de los boletos que todavía están disponibles.

Quiénes pueden retirar los boletos gratuitos este lunes

La jornada de este lunes está destinada a los jubilados que no pudieron concurrir en la fecha que tenían asignada durante el operativo realizado en los días anteriores.

A diferencia del cronograma que se aplicó durante la semana, en esta instancia no habrá restricciones según la terminación del DNI. Por lo tanto, pueden acercarse los beneficiarios que tengan cualquier número como último dígito.

El operativo se llevará adelante en el Complejo Belgrano, en el horario de 7 a 13. La extensión busca completar la entrega de los remanentes disponibles y brindar una alternativa a quienes quedaron pendientes.

Qué hay que llevar para retirar los boletos

A diferencia del cronograma que se aplicó durante la semana, en esta instancia no habrá restricciones según la terminación del DNI. (Fuente: Gobierno de Tucumán) Gobierno de Tucumán

Para realizar el trámite es necesario contar con el DNI físico del jubilado. El documento debe presentarse al momento de retirar los boletos.

En caso de que el beneficiario no pueda trasladarse hasta el lugar, otra persona puede realizar la gestión en su nombre. Para hacerlo, deberá llevar tanto su propio DNI físico como el documento físico del jubilado.

La Secretaría de Transporte recordó esta posibilidad para facilitar el acceso al beneficio a quienes tengan dificultades para concurrir personalmente.

Hasta cuándo continúa la entrega en Tucumán

La entrega no termina con la jornada de este lunes. Desde el 14 de septiembre, los boletos que permanezcan disponibles podrán retirarse en la Dirección General de Transporte.

Durante esa semana también se pondrán a disposición los boletos que hayan quedado pendientes antes del cierre y archivo de la documentación correspondiente.

Para los jubilados que viven en el interior de Tucumán, el procedimiento es diferente. Los boletos ya fueron distribuidos al Ministerio del Interior para que sean enviados a las distintas comunas y municipios.

Cada jurisdicción será la encargada de definir cómo y cuándo realizará la entrega. Por eso, los beneficiarios del interior deberán consultar directamente con su municipio o comuna para conocer el cronograma correspondiente.