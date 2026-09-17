Mauricio Verbichi, de 37 años, dejó una fábrica de coches para vivir en el campo: “No tener trabajo fijo es una tranquilidad” (foto: Youtube)

A los 37 años, Mauricio Verbichi decidió dejar atrás su empleo estable en una fábrica automotriz y cambiar por completo su forma de vida. En una entrevista publicada el 24 de abril de 2026 en el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera, explicó por qué abandonó la seguridad de un salario fijo para instalarse en el campo.

Verbichi dejó Buenos Aires y se trasladó a La Paz, en la región de Traslasierra, provincia de Córdoba, Argentina, donde comenzó a levantar su vivienda mediante técnicas de bioconstrucción y a organizar sus ingresos a partir de diferentes trabajos.

Frente a la incertidumbre que podía suponer dejar un empleo estable, planteó una visión diferente: “No tener trabajo fijo es una tranquilidad”, sostuvo durante la entrevista al explicar el valor que le otorga a disponer de su propio tiempo.

Por qué Mauricio Verbichi decidió dejar su trabajo y mudarse al campo

La decisión no surgió de un día para otro. Después de años trabajando bajo relación de dependencia, Verbichi empezó a cuestionarse el ritmo que llevaba en la ciudad.

Uno de los episodios que, según relató, terminó de impulsar ese cambio fue un accidente de moto. A partir de esa experiencia comenzó a revisar sus prioridades y recuperó una meta que había escrito tiempo atrás: llegar a los 40 años “autojubilado y en paz”.

Finalmente, concretó el proyecto antes de alcanzar esa edad. Abandonó su empleo y se instaló en un terreno de La Paz, donde empezó a construir una casa utilizando la técnica de quincha, basada en materiales como madera, paja y barro.

El terreno tampoco contaba con los servicios habituales de una vivienda urbana. Para resolver parte de sus necesidades instaló un pequeño panel solar y desarrolló un sistema para aprovechar el agua de lluvia. Una de las primeras estructuras que construyó fue un horno de barro para cocinar.

De qué vive Mauricio después de dejar su empleo fijo

Dejar la fábrica no significó para Verbichi dejar de trabajar. Lo que cambió fue la manera de obtener sus ingresos y de organizar sus jornadas.

Según explicó en la entrevista, realiza diferentes tareas en función de las oportunidades que aparecen. Entre ellas, trabajos de jardinería, cocina y reparaciones.

Su postura frente a la incertidumbre laboral queda resumida en otra de las frases que dejó durante la conversación: “Trabajo siempre sale”.

De esta manera, en lugar de depender de un único salario mensual, asegura que utiliza los conocimientos y herramientas que tiene para desarrollar distintos oficios mientras continúa avanzando con la construcción de su vivienda.

Mauricio Verbichi, de 37 años, dejó una fábrica de coches para vivir en el campo: “No tener trabajo fijo es una tranquilidad” (foto: Youtube) Youtube @Crónicas del Cambio - De Música Rutera

“Yo uso el miedo como un empuje”: la reflexión de Mauricio sobre su cambio de vida

Verbichi también reconoció que abandonar una rutina estable implicó enfrentarse al temor generado por la incertidumbre. Sin embargo, explicó que intenta utilizar esa sensación como una motivación para avanzar: “Yo uso el miedo como un empuje”.

Su proyecto no está relacionado únicamente con vivir en un entorno rural. Mauricio es padre de tres hijos y señaló durante la entrevista que uno de sus principales objetivos es disponer de más tiempo para compartir con su familia y reducir el ritmo que llevaba anteriormente.

Actualmente continúa construyendo su vivienda y combinando diferentes trabajos para sostenerse. Su experiencia representa una decisión personal sobre cómo organizar el trabajo, el tiempo y la vida familiar después de abandonar el esquema de empleo estable que había mantenido durante años.