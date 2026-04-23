Sanidad ha ordenado retirar del mercado un tinte y una mascarilla capilar tras detectar dudas sobre su seguridad. La decisión impacta en dos productos capilares comercializados en España. La retirada del mercado de estos productos capilares responde a un análisis técnico realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). El organismo detectó problemas relevantes en la información disponible. La medida refuerza el control sobre los productos capilares y pone el foco en la seguridad. Sanidad insiste en que todos los cosméticos deben cumplir requisitos estrictos antes de su comercialización. Sanidad confirmó la retirada del mercado de un tinte y una mascarilla capilar. Según informó la Aemps, se trata de Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth. El organismo explicó que la decisión se tomó al no poder garantizar la seguridad de estos productos capilares. En concreto, detectó “deficiencias metodológicas y falta de información esencial sobre su composición y riesgos”. Esta situación impide asegurar que el uso de estos productos capilares sea seguro para los consumidores. Por este motivo, Sanidad activó su retirada inmediata del mercado. La Aemps recordó que los cosméticos deben cumplir condiciones estrictas. Tal y como establece la normativa, deben ser seguros cuando se utilicen “en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso”. Para ello, la persona responsable debe garantizar una evaluación previa del producto. Esta evaluación debe basarse en información completa y dar lugar a un informe de seguridad. Sin embargo, en el caso de estos productos capilares, la documentación no cumplía estos requisitos. Por eso, Sanidad decidió retirarlos del mercado. La Aemps detalló que la información contenida en Blonde Henna y Oil Balance “no garantiza que sean seguros para los consumidores”. Esta conclusión fue clave para la decisión final. Tras la retirada del mercado, Sanidad comunicó la medida a las autoridades sanitarias autonómicas. El objetivo es asegurar que los productos capilares no sigan disponibles. La decisión refuerza el control sobre los productos capilares en España. Sanidad busca evitar riesgos y garantizar que todos los cosméticos cumplan los estándares de seguridad exigidos.