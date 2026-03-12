La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) comunicó a través del Boletín Oficial que resolvieron dar de baja un grupo de obras sociales por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Las firmas de medicina prepaga no cumplían con las capacidades de solvencia, gestión y prestación. Mediante una Disposición publicada el 12 de marzo, la SSS decidió dar de baja a las entidades de medicina por no presentar los papeles para demostrar la solvencia necesaria. De esta manera, el Gobierno les rechazó la inscripción definitiva. Las firmas tenían un permiso “provisorio” para operar, pero no lograron ajustarse al marco regulatorio de medicina prepaga del artículo 5 de la ley 26.682. La decisión se enmarca en una política de transparencia y mayor control impulsada por la gestión actual. Desde el Gobierno señalaron que los trabajadores afiliados no perderán la cobertura médica, sino que podrán ejercer su derecho a elegir otra obra social. En caso de no hacerlo, la SSS asignará una alternativa de similares características. Las entidades deberán comunicar formalmente a los afiliados el inicio del proceso de baja. No se trata de un caso aislado. Desde principios de 2024 se inició una limpieza del padrón en donde se descubrió que muchas de estas entidades no contaban con afiliados reales registrados y solo funcionaban como intermediarias o “sellos” sin prestar servicios médicos.