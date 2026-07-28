En esta noticia Línea San Martín: cuáles fueron los cambios realizados en las formaciones

El Gobierno nacional dio un paso clave para mejorar la prestación del servicio de uno de los trenes más utilizados en el AMBA. A través de Trenes Argentinos, se confirmó la renovación integral de coches de la línea San Martín, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que “continúa el proceso de puesta en valor de los coches de la línea San Martín con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad operacional de la línea y mejorar la calidad de la prestación”.

La información de Trenes Argentinos indicó que "se incorpora en la línea, para el servicio de pasajeros, una formación completamente renovada“. Según señaló la empresa, ”los coches se encuentran en los talleres que la línea San Martín posee en Retiro donde se procede al acondicionamiento final".

Línea San Martín: cuáles fueron los cambios realizados en las formaciones

“Las siete unidades comenzarán a prestar servicio en los próximos días", aseguraron. La intervención forma parte de un plan de modernización de la línea San Martín, que incluye “ la adquisición de 3 locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la señalización ”.

Entre las principales modificaciones se encuentran:

la colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas,

readecuación del sistema de bogies en forma completa

mantenimiento del sistema de frenos y de los acoples automáticos y semi permanentes, de acuerdo a lo indicado por el fabricante, para fortalecer la seguridad operacional de la formación.

se repararon las ventanas, el piso, se cambiaron los asientos, se modernizó el sistema de iluminación -pasando a tecnología LED- y se realizaron trabajos de pintura integral.

De cara al corto plazo, el Gobierno informó que se encuentran en intervención dos formaciones adicionales, lo que representa un total de 14 coches en proceso de renovación . Estas unidades serán incorporados al servicio en las próximas semanas.

La incorporación de nuevas unidades se suma a otras intervenciones realizadas desde junio de 2024 en diferentes ramales ferroviarios.

Entre las principales mejoras realizadas aparecen:

Renovación integral de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre .

Modernización del sistema de señales en Retiro .

Actualización de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca .

Modernización del señalamiento en la línea Sarmiento.

Las autoridades sostienen que estas obras buscan mejorar la seguridad operacional y brindar servicios más confiables para los pasajeros.