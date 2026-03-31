Los conductores que circulan por el Acceso Norte, Acceso Oeste y las rutas nacionales 12 y 14 ya pueden abonar el peaje utilizando tarjetas o dispositivos móviles con tecnología contactless. La iniciativa fue impulsada por Payway, compañía de adquirencia en la Argentina, que amplía así el alcance de los pagos digitales en la infraestructura vial. La nueva modalidad permite pagar acercando tarjetas de crédito, débito o prepagas, así como celulares o relojes inteligentes con NFC al lector. Con este sistema, los corredores viales avanzan hacia un esquema de pago completamente digital, reduciendo la dependencia del efectivo y simplificando la experiencia de los usuarios. La incorporación de pagos sin contacto busca agilizar el tránsito en algunos de los accesos más transitados del país, que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con el conurbano norte y oeste, además de facilitar la circulación hacia la región del Litoral a través de las rutas 12 y 14, corredores estratégicos para la conexión con el Mercosur. Desde la compañía remarcan que la digitalización de los peajes contribuye a reducir los tiempos de espera y a mejorar la eficiencia del sistema de transporte. La tecnología contactless permite realizar transacciones en pocos segundos, disminuyendo la congestión en horas pico y optimizando la experiencia de viaje. La implementación forma parte de un proceso más amplio vinculado al concepto de Mobility as a Service (MaaS), un modelo que integra distintos servicios de transporte y soluciones tecnológicas para ofrecer una experiencia de movilidad más fluida, conectada y eficiente. “Luego del despliegue en el subte y diversas líneas de colectivos en Ciudad de Buenos Aires y Tucumán, Payway continúa protagonizando la modernización del transporte del país con el objetivo de agilizar y simplificar la experiencia de pago en la movilidad cotidiana”, señaló Tomás Flaherty, Chief Strategic Partnerships Officer de la compañía. En la misma línea, Sebastián Tamanaha, Founder & Executive Vice Chairman en Open Pass, destacó que la incorporación de pagos abiertos en rutas y autopistas confirma una transformación que lleva más de dos décadas de desarrollo. Según explicó, el modelo MaaS no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también permite una gestión más eficiente e interoperable de la infraestructura de transporte. El trabajo conjunto entre empresas tecnológicas y operadores del sistema vial busca consolidar soluciones escalables que acompañen las necesidades de las ciudades modernas, con foco en la digitalización y la integración de servicios. Con la expansión de los pagos contactless, Payway profundiza la transformación de los medios de pago en la movilidad urbana y en la red vial interurbana. La adopción de tecnologías sin contacto se consolida como una herramienta clave para mejorar la seguridad, agilizar las transacciones y modernizar el sistema de transporte. El avance hacia esquemas de pago digitales refleja un cambio en los hábitos de los usuarios y en la forma en que se concibe la movilidad, con soluciones que apuntan a simplificar la circulación y optimizar la experiencia cotidiana de millones de conductores.