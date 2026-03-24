Luego de la décima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el sábado en Bogotá, en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore, el canciller Mario Lubetkin viajó a Europa. La idea del canciller es mantener reuniones al más alto nivel para discutir varias ideas, entre ellas, la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), prevista para el próximo 1° de mayo. También adelantó que la intención de su viaje es trabajar en la hoja de ruta del trabajo entre la Celac y la UE. El jerarca dijo que Uruguay confía en poder concretar durante su mandato el plan de acción entre la UE y la Celac, que permitiría implementar medidas concretas en las áreas prioritarias identificadas en la última reunión entre los dos bloques. Esta hoja de ruta “es parte de lo que son las relaciones externas que tiene que tener la Celac”, en el marco de “un interés y una expectativa importante por parte de otras regiones del mundo de actuar de una nueva forma en América Latina”, dijo el ministro. Lubetkin se reunió ayer lunes en Roma con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Internacionales de Italia, Antonio Tajani. Hoy, martes, será recibido por el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Posteriormente, el canciller se reunirá en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. “Se trata de movernos rápidamente. Estamos en una nueva situación, tenemos que asumirla”, señaló Lubetkin. Destacó que se reunirá con “un grupo amplio de parlamentarios” de Europa, donde el tratado todavía encuentra algunas resistencias. De hecho, se le ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE una revisión jurídica. El canciller sostuvo que ya han mantenido “muy buenas reuniones con empresarios privados que empiezan a expresar su interés, a la luz de este acuerdo, por instalarse en Uruguay”. De cara a la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, que asumirá en el mes de julio, Lubetkin manifestó su intención de trabajar “en algunas ideas que tengan que ver con reforzar y expresar esta nueva fase a partir del acuerdo”. El ministro señaló que por el momento se está “avanzando técnicamente” en la negociación interna del Mercosur por la distribución de las cuotas de importación y exportación hacia la UE.