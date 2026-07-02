Los conductores que deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante julio tienen un beneficio que muchas veces pasa desapercibido. Si el vehículo no supera la inspección, la normativa contempla la posibilidad de realizar una reverificación gratis, siempre que se cumplan determinados requisitos y plazos.

La VTV en la Ciudad de Buenos Aires es un trámite obligatorio para miles de automovilistas y motociclistas, ya que certifica que el vehículo reúne las condiciones mínimas de seguridad para circular. Sin embargo, cuando el resultado no es favorable, no siempre es necesario volver a pagar el trámite completo.

Cómo funciona la reverificación gratis de la VTV

Si un vehículo no aprueba la inspección técnica en la Ciudad de Buenos Aires, el titular dispone de un plazo de 60 días hábiles para realizar una reverificación gratuita, una instancia en la que se comprueba si fueron corregidas las observaciones detectadas durante el primer control.

Es oficial | Llega el beneficio más esperado y la VTV será gratuita para estas personas en julio: solo se necesita un requisito (Fuente: Archivo)

Para acceder a este beneficio es indispensable efectuar las reparaciones indicadas y presentarse nuevamente dentro del plazo establecido. Si ese tiempo vence, será necesario iniciar el trámite desde el comienzo y abonar una nueva verificación.

Este mecanismo busca que los conductores puedan solucionar las fallas detectadas sin afrontar un costo adicional, siempre que regularicen la situación en el tiempo previsto.

Qué vehículos deben hacer la VTV y quiénes están exceptuados

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. (Foto: Archivo) ChatGPT

En el caso de las motocicletas particulares, la inspección debe realizarse cuando superan un año de antigüedad. En cambio, los vehículos y motos cero kilómetro están exceptuados hasta cumplir esos plazos.

Además, durante diciembre y enero pueden realizar la verificación quienes no hayan cumplido con el cronograma correspondiente. No obstante, esto no elimina la obligación de haber efectuado la VTV en el mes asignado según la terminación de la patente, por lo que circular con la verificación vencida puede dar lugar a sanciones.

Los conductores que deberán hacer la VTV en julio, son todos aquellos que solicitaron un turno en junio y cuentan con vehículos cuyo último dígito de la patente es 7, según consigna el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

Quiénes no pagan la VTV y qué beneficios tienen

Aunque el trámite continúa siendo obligatorio, algunos grupos pueden acceder a la exención del pago de la tarifa.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados , pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y sean titulares de un vehículo cuyo valor se encuentre dentro de los límites establecidos por la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad , tanto si poseen vehículos adaptados como si no.

En caso de tener más de un vehículo, la exención se aplica únicamente sobre una unidad.

Antes de solicitar un turno para la VTV, es recomendable verificar si se cumplen los requisitos para acceder a este beneficio y revisar que toda la documentación del vehículo se encuentre vigente.

De esa manera, si durante la inspección surge alguna observación, los conductores podrán aprovechar la reverificación gratis prevista por la normativa sin tener que volver a pagar el trámite.