La Ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado 14 de noviembre una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que permitirá recorrer cientos de espacios con entrada libre y gratuita.

Para facilitar los traslados entre los distintos puntos de la jornada, el Gobierno porteño habilitará el uso gratuito de varios medios de transporte público, entre ellos colectivos y subtes.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura, tendrá lugar entre las 19 y las 2 de la madrugada del domingo 15. Durante ese horario, más de 350 museos y espacios socioculturales de distintos barrios ofrecerán actividades especiales, exposiciones, talleres, espectáculos musicales, visitas guiadas, proyecciones y experiencias inmersivas .

Cómo viajar gratis en colectivos y subtes durante la Noche de los Museos

Quienes quieran aprovechar el transporte gratuito deberán descargar el pase libre disponible en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhibirlo para acceder al beneficio.

Noche de los Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. GCBA

El servicio alcanzará a distintos medios de transporte, aunque cada uno tendrá horarios específicos de funcionamiento.

Colectivos: el pase gratuito estará disponible desde las 18 del sábado 14 hasta las 3 del domingo 15 de noviembre.

Buses eléctricos (EBUS): funcionarán sin costo desde las 19 del sábado hasta las 3 del domingo. El recorrido comenzará y finalizará en la Usina del Arte, con una frecuencia de 15 minutos.

Subte: las líneas B y D extenderán su servicio hasta las 2 de la madrugada. Las líneas A, C, E y H, junto con el Premetro, podrán utilizarse gratuitamente desde las 19 hasta el cierre habitual del servicio.

En el caso de las líneas B y D, habrá estaciones habilitadas durante el horario extendido. En la línea B serán Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. En la línea D estarán disponibles Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Cómo usar Ecobici gratis durante el evento

El beneficio también incluirá al sistema de bicicletas públicas Ecobici. Durante la Noche de los Museos, los usuarios podrán realizar hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos cada uno.

La promoción estará vigente desde las 19 del sábado 14 hasta las 3 del domingo 15 de noviembre, por lo que será otra alternativa para trasladarse entre las distintas actividades culturales programadas en Buenos Aires.