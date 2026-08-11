Los especialistas la consideran una señal positiva del estado emocional del animal.

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Ver a un perro durmiendo boca arriba, con el abdomen expuesto y las patas hacia arriba, suele despertar curiosidad entre los dueños de mascotas. Veterinarios consultados sobre el comportamiento canino coinciden en que esta postura, en la mayoría de los casos, está relacionada con una sensación de seguridad, relajación y confianza en el entorno donde vive el animal.

Aunque cada perro tiene hábitos distintos al dormir, los expertos explican que mostrar la parte más vulnerable del cuerpo —el abdomen— es una conducta que normalmente aparece cuando el animal no percibe amenazas a su alrededor. Por eso, si su perro duerme boca arriba con frecuencia, podría ser una señal de bienestar y tranquilidad .

En Colombia, donde cada vez más familias consideran a sus mascotas parte del hogar, entender estas conductas ayuda a identificar si el perro se siente cómodo y emocionalmente estable.

¿Por qué los veterinarios dicen que un perro que duerme boca arriba se siente seguro?

Los veterinarios explican que el abdomen es una de las zonas más sensibles del cuerpo del perro. En estado de alerta, la mayoría de los animales evita exponerla. Cuando un perro se recuesta boca arriba y permanece así durante varios minutos o incluso horas, suele indicar que no siente necesidad de protegerse.

Esta postura aparece con mayor frecuencia en perros que:

Confían en las personas con las que viven.

Se sienten protegidos dentro de la casa.

Descansan sin ruidos o estímulos que los alteren.

Han desarrollado una rutina estable.

La confianza en el entorno es clave. Un perro inseguro tiende a dormir encogido o en posiciones que le permitan reaccionar rápidamente.

Los veterinarios coinciden: si su perro duerme boca arriba es porque se siente seguro, relajado y confía plenamente en su entorno. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué significa que mi perro duerma con las patas hacia arriba?

Dormir con las patas hacia arriba es una variante de la postura boca arriba. Además de reflejar relajación, puede tener una función práctica: ayudar a regular la temperatura corporal.

Los perros tienen menos glándulas sudoríparas que los humanos y liberan calor principalmente por la respiración y las almohadillas de las patas. Al exponer el abdomen, una zona con menos pelo, facilitan la pérdida de calor, especialmente en días cálidos o en ambientes cerrados.

Por eso, esta posición es común en:

Razas de pelo corto.

Perros que viven en climas cálidos.

Mascotas que descansan sobre pisos frescos.

¿Siempre es buena señal que un perro duerma boca arriba?

No necesariamente. Aunque suele ser una señal positiva, los veterinarios recomiendan observar el contexto y el estado general del animal .

Consulte con un profesional si la postura se acompaña de:

Jadeo excesivo.

Dificultad para levantarse.

Rigidez o dolor al moverse.

Cambios bruscos en el comportamiento.

Falta de apetito o decaimiento.

En perros mayores, problemas articulares o neurológicos podrían modificar la forma de dormir. La postura por sí sola no reemplaza una evaluación veterinaria.

¿Cómo saber si mi perro realmente está relajado mientras duerme?

Un perro relajado suele mostrar varias señales al mismo tiempo:

Respiración lenta y regular.

Músculos sueltos.

Orejas relajadas.

Ausencia de sobresaltos constantes.

Sueño profundo.

Si además se deja acariciar suavemente sin reaccionar de forma brusca, es probable que esté descansando cómodamente.

¿Qué otras posiciones de sueño indican bienestar en los perros?

Los veterinarios identifican varias posturas asociadas con descanso y tranquilidad:

De lado: una de las más comunes en perros relajados.

Estirado completamente: indica comodidad física.

Enroscado suavemente: puede ser normal cuando la temperatura es baja.

Con el cuerpo apoyado cerca del dueño: refleja apego y búsqueda de compañía.

Cada perro tiene preferencias individuales, por lo que lo importante es conocer su patrón habitual.

¿Cuándo debo preocuparme por la forma en que duerme mi perro?

Busque atención veterinaria si observa:

Cambios repentinos en la postura habitual.

Inquietud constante durante la noche.

Quejidos o gemidos al dormir.

Despertares frecuentes.

Incapacidad para encontrar una posición cómoda.

Estos signos pueden indicar dolor, estrés o alguna condición médica que requiera revisión.