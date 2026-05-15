Las almendras son uno de los frutos secos más recomendados por especialistas en nutrición gracias a su aporte de proteínas, grasas saludables, fibra y antioxidantes. Aunque muchas personas creen que alcanza con comer unas pocas unidades por día, lo cierto es que existe una cantidad considerada ideal para aprovechar todos sus beneficios sin excederse en calorías. En este sentido, si se las incorpora de manera equilibrada puede ayudar a cuidar el corazón, mejorar la alimentación y fortalecer el organismo. Especialistas en nutrición suelen recomendar consumir entre 15 y 20 almendras por día, una porción equivalente a aproximadamente 20 a 25 gramos. Esta cantidad permite obtener proteínas, grasas saludables y nutrientes esenciales sin generar un exceso calórico dentro de la dieta diaria. Por su parte, las almendras son una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, similares a las presentes en el aceite de oliva, que ayudan a proteger la salud cardiovascular. Además, contienen vitamina E, magnesio, calcio y fibra, nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo. Otro punto importante es que este fruto seco genera saciedad y puede ayudar a controlar el apetito entre comidas. Por eso, muchas personas las incorporan como snack saludable o complemento en desayunos y meriendas. Consumidas en cantidades moderadas, las almendras pueden aportar múltiples beneficios para la salud. Las almendras son muy versátiles y pueden incorporarse fácilmente en distintas comidas del día sin necesidad de grandes cambios en la rutina alimentaria. Algunas opciones para consumirlas son: Para aprovechar mejor sus nutrientes, muchos especialistas recomiendan elegir versiones naturales y sin exceso de sal o azúcar agregada. Las almendras se destacan por su combinación de nutrientes esenciales que ayudan a mantener el organismo en equilibrio, gracias a su contenido de grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales. Asimismo, este fruto seco puede contribuir al cuidado del sistema cardiovascular, la salud muscular y el bienestar general, convirtiéndose en uno de los alimentos más versátiles por quienes buscan tener una alimentación saludable.