Una inesperada modificación en las tarjetas de crédito encendió las alarmas en los clientes bancarios.

Una inesperada modificación en las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito encendió las alarmas entre miles de usuarios y empleados públicos de Santa Fe.

El Banco Santa Fe adelantó los plazos de pago, pero tras los reclamos y la intervención oficial, confirmó qué ocurrirá con quienes cobren sus sueldos después del nuevo límite.

Cambian las tarjetas de crédito en Santa Fe

Una ola de incertidumbre y consultas se apoderó de los usuarios del Banco Santa Fe tras notar un drástico cambio en el calendario de sus resúmenes de tarjeta de crédito.

Actualizan la fecha de vencimiento de las tarjetas de crédito. Shuttestock

La entidad financiera resolvió adelantar la fecha de vencimiento prevista originalmente para el 4 de septiembre al 1° de septiembre, una decisión que tomó por sorpresa a miles de clientes, especialmente a trabajadores estatales, docentes y jubilados que aún no contarán con sus sueldos depositados.

La medida generó fuerte revuelo en redes sociales y preocupación por la posible aplicación de cargos por mora o intereses punitorios al no poder cancelar los saldos antes del ingreso de los haberes.

La respuesta del banco: qué pasará con los intereses

Ante la escalada del reclamo y la intervención del Ministerio de Economía provincial, la conducción del Banco Santa Fe salió a llevar tranquilidad a sus clientes y aclaró el mecanismo de cobro: