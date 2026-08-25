Millones de personas viajan cada año entre Argentina y Brasil, pero antes de subir al avión o cruzar una frontera terrestre deben comprobar que cumplen con los requisitos migratorios correspondientes.

Un documento vencido, deteriorado o que no sea válido para el destino puede generar problemas en el control migratorio e incluso impedir la continuación del viaje.

Pasaporte vigente: el requisito que todos los viajeros deben revisar antes de viajar

La vigencia del documento es uno de los primeros puntos que debe comprobar cualquier persona antes de realizar un viaje internacional.

Argentina establece que quienes viajen hacia destinos fuera del Mercosur deben contar con un pasaporte válido y, cuando corresponda, con la visa exigida por el país de destino.

Para los argentinos que viajan a países del Mercosur y Estados Asociados, en cambio, se permite utilizar el DNI o el pasaporte.

Esto significa que no alcanza con tener un documento: debe ser válido y tiene que estar en condiciones para el viaje que se está realizando.

Argentina: quiénes pueden salir del país con DNI y quiénes necesitan pasaporte

Los ciudadanos argentinos que viajen por turismo hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú o Colombia pueden presentar DNI físico o pasaporte.

Para el resto de los destinos internacionales, la situación cambia: es necesario contar con un pasaporte vigente y, si el país de destino lo establece, también con la visa correspondiente.

Por eso, una persona que tenga un DNI argentino vigente puede viajar sin pasaporte a determinados países de la región, pero no puede utilizar esa misma documentación para cualquier destino internacional.

Brasil también establece requisitos según el tipo de viaje

Brasil mantiene reglas específicas para quienes ingresan al país desde otros Estados del Mercosur.

La Policía Federal brasileña indica que, para viajes turísticos dentro del Mercosur, el pasaporte puede ser reemplazado por una cédula de identidad válida, siempre que haya sido emitida dentro del período establecido y la fotografía permita identificar plenamente al titular.

Cuando el motivo es trabajo, estudios, residencia, atención médica u otra finalidad diferente del turismo, Brasil establece que se debe presentar pasaporte.

¿Qué pasa con los extranjeros que quieren ingresar a Argentina?

Los requisitos también cambian cuando se trata de una persona extranjera que pretende ingresar a Argentina.

Los ciudadanos de países del Mercosur y Estados Asociados pueden utilizar determinados documentos de viaje reconocidos por el bloque.

Argentina contempla, entre otros, pasaporte vigente, cédula de identidad, tarjeta de identidad o documento nacional de identidad, según la nacionalidad.

Para los ciudadanos de países que no pertenecen al Mercosur, las condiciones pueden ser diferentes y dependerán de su nacionalidad y del régimen migratorio aplicable.

En determinados casos, además del documento de viaje, puede ser necesaria una visa de ingreso.