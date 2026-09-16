El viernes 18 de septiembre habrá una jornada especial en una localidad de la Provincia de Buenos Aires que celebrará su aniversario fundacional. La fecha se suma al sábado 19 y domingo 20, por lo que los habitantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

El día no corresponde a un feriado nacional, sino a una fecha local vinculada con la historia de la localidad. El 18 de septiembre de 1911, la estación ferroviaria recibió oficialmente el nombre de Loma Verde, fecha que quedó establecida como aniversario de la localidad.

Por qué es feriado el viernes 18 de septiembre en Loma Verde

Loma Verde forma parte del partido de General Paz y su historia está estrechamente relacionada con el antiguo Ferrocarril Provincial de Buenos Aires.

El 18 de septiembre de 1911 se denominó Loma Verde a la estación que funcionaba como parada intermedia de ese servicio ferroviario.

El nombre surgió por la extensa lomada de la zona, que permanecía cubierta de pastos de un verde intenso durante gran parte del año. Con el paso del tiempo, alrededor de la estación se consolidó el núcleo poblacional que dio origen a la localidad.

Los habitantes de Loma Verde tendrán un feriado local el 18 de septiembre. (Foto: Wikimedia - Sinergia Club Bike) Wikimedia (Sinergia Club Bike)

La Provincia de Buenos Aires reconoce el 18 de septiembre como fecha fundacional de Loma Verde, dentro del calendario de aniversarios de localidades bonaerenses.

Quiénes tendrán feriado el viernes 18 de septiembre

La jornada especial tiene alcance local y no debe confundirse con un feriado nacional. En los antecedentes oficiales de la Provincia, el 18 de septiembre fue establecido como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, afectando a su vez el dictado de clases durante la jornada. Por eso, quienes trabajen en organismos públicos alcanzados por la medida podrán contar con el día libre.

En el caso de los comercios y empresas privadas, la modalidad dependerá de las disposiciones correspondientes a cada empleador.

El descanso se extenderá naturalmente durante el sábado 19 y el domingo 20, por lo que quienes tengan libre el viernes podrán aprovechar un fin de semana largo de tres días.

Qué trámites no se podrán realizar durante el cierre

Durante la jornada local no habrá atención presencial en las dependencias alcanzadas por el asueto. Por eso, algunos trámites que requieren la intervención de empleados deberán realizarse antes o después de la fecha.

Entre las operaciones que conviene anticipar se encuentran:

Gestiones que requieran presencia física del cliente.

Trámites vinculados con documentación física .

Operaciones que necesiten validación presencial.

Consultas que no puedan resolverse mediante canales digitales.

Gestiones que requieran atención directa del personal.

Quienes necesiten realizar una operación presencial o por caja deberán organizarla con anticipación. Las gestiones que no puedan hacerse por canales digitales tendrán que esperar hasta la reapertura de las dependencias correspondientes.

Cómo funcionarán las sucursales aunque las oficinas estén cerradas

El cierre de las oficinas no implica que todas las operaciones queden suspendidas. Cuando se trate de servicios bancarios, los clientes podrán continuar utilizando los canales digitales y electrónicos disponibles.

Entre las alternativas que pueden utilizarse se encuentran:

Home Banking y BIP: para realizar operaciones bancarias digitales.

BIP Móvil: para gestionar cuentas desde el celular.

Cuenta DNI: para pagos y otras operaciones disponibles en la aplicación.

Cajeros automáticos: para las operaciones habilitadas en cada terminal.

Tarjetas: para realizar compras en comercios adheridos.

De todos modos, las gestiones que requieran atención presencial deberán realizarse antes del viernes 18 o una vez que las oficinas vuelvan a funcionar con normalidad.

El aniversario de Loma Verde volverá así a marcar una jornada especial para la localidad de General Paz, con un descanso de tres días para quienes estén alcanzados por la medida.