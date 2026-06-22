Durante siglos, la pregunta fue la misma: ¿cómo pudieron los antiguos egipcios levantar estructuras de semejante magnitud sin la tecnología que conocemos hoy? La respuesta, según un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, podría estar en un elemento tan cotidiano como el agua.

Un equipo de investigadores franceses del Instituto Paleotécnico de la CEA identificó evidencias de un sofisticado sistema hidráulico en la Pirámide Escalonada de Djoser, en Saqqara, que habría permitido elevar bloques de varias toneladas sin depender exclusivamente de la fuerza humana.

El hallazgo no solo reescribe la historia de la ingeniería antigua, sino que obliga a repensar por completo el nivel de conocimiento que tenían estas civilizaciones.

El agua como máquina: así elevaban bloques de toneladas hacia las alturas

El mecanismo que proponen los científicos funciona de manera similar a un volcán invertido. El agua, libre de sedimentos y almacenada en el foso seco que rodea la pirámide, era conducida hacia el interior de la estructura para generar presión ascendente y elevar los enormes bloques desde la base hasta los niveles superiores.

Para lograrlo, los egipcios habrían construido un sistema de purificación y retención dentro del propio foso, con compartimentos que filtraban el agua antes de que ingresara al mecanismo .

Una estructura externa conocida como Gisr el-Mudir funcionaba como presa de contención de sedimentos, regulando el flujo y creando un lago temporal que abastecía todo el proceso.

Descubren cómo los egipcios habrían construido pirámides gigantes usando agua: el hallazgo que cambia la historia. Fuente: ChatGPT

Convirtieron las inundaciones del Nilo en su herramienta más poderosa

Lejos de ser un obstáculo, las crecidas anuales del Nilo se convirtieron en el recurso más valioso de los constructores egipcios. Antes de la Cuarta Dinastía, las inundaciones dañaban materiales y complicaban la logística de las obras. Sin embargo, los ingenieros de la época dieron un giro radical: en lugar de combatir el agua, la domesticaron.

Esta decisión transformó la escala de la construcción monumental de manera drástica: en apenas una generación, el tamaño de los bloques utilizados se duplicó.

Para la época de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del 2550 a.C., cada bloque superaba las cinco toneladas. Moverlos con rampas tradicionales habría requerido más de 4000 obreros en trabajo continuo; el sistema hidráulico habría reducido esa dependencia de forma significativa.

Una civilización adelantada a su tiempo: la ingeniería egipcia que la historia subestimó

El verdadero impacto de este descubrimiento no está solo en la técnica, sino en lo que revela sobre la mente detrás de ella. Los arquitectos del Antiguo Egipto no improvisaban: diseñaban sistemas integrados que aprovechaban los recursos naturales con una lógica que hoy podría calificarse de sostenible.

El dominio del agua que demuestran en la construcción de Djoser sugiere que estos conocimientos también se aplicaron en la construcción de canales y en el transporte de materiales por barcazas a lo largo del Nilo.

La precisión geométrica de las pirámides, que siempre generó asombro, encuentra ahora una explicación más coherente: no fue magia ni trabajo esclavo a escala masiva, sino ingeniería inteligente aplicada con recursos que ya tenían a su alcance.