El Estado de México puso en marcha una reforma que modifica el tratamiento legal hacia los animales de trabajo y redefine las condiciones bajo las cuales podrán desempeñar actividades de carga.

El Estado de México puso en marcha una reforma que modifica el tratamiento legal hacia los animales de trabajo y redefine las condiciones bajo las cuales podrán desempeñar actividades de carga. La medida quedó establecida dentro de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal estatal.

Entre los cambios más relevantes aparece el reconocimiento de ciertos animales como seres sintientes, además de nuevas disposiciones orientadas a evitar el agotamiento, el maltrato y las jornadas excesivas. La normativa incorpora por primera vez criterios vinculados al descanso y al retiro animal.

Cambia el trabajo para siempre | Qué establece la nueva ley para caballos, burros y mulas en el Estado de México

La legislación contempla nuevas reglas específicas para los animales utilizados en actividades de carga y trabajo. Caballos, burros y mulas quedaron incorporados dentro de un esquema de protección que busca garantizar condiciones mínimas de bienestar.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento legal de estos animales como seres sintientes, una definición que obliga a considerar sus necesidades físicas y limitar prácticas que puedan generar sufrimiento innecesario.

Además, la ley establece que deberán existir periodos obligatorios de descanso y límites relacionados con las condiciones en las que realizan sus tareas habituales. El objetivo de estas disposiciones es reducir el desgaste asociado al trabajo continuo y generar un marco que priorice el cuidado durante toda la vida útil del animal.

Jubilación animal: cómo funcionará el retiro o resguardo obligatorio

Otro de los cambios que más atención generó dentro de la nueva normativa es la incorporación del derecho al retiro o resguardo para animales de carga cuando ya no estén en condiciones adecuadas para continuar trabajando.

La medida busca evitar el abandono o la continuidad de tareas en etapas avanzadas de edad o deterioro físico. Bajo este esquema, quienes estén a cargo deberán garantizar condiciones apropiadas una vez finalizada la etapa laboral del animal.

El concepto funciona de manera similar a un retiro asistido, aunque aplicado al bienestar animal y enfocado en asegurar protección una vez concluido el periodo de actividad. La legislación plantea que el descanso y el retiro dejan de ser decisiones voluntarias para convertirse en obligaciones contempladas dentro del nuevo marco legal.

Por qué esta ley cambia la relación con los animales de trabajo

La entrada en vigor de esta normativa marca un cambio de enfoque respecto al uso tradicional de animales de carga en el Estado de México.

El nuevo esquema deja de considerar únicamente la función productiva y suma criterios vinculados al bienestar, el cuidado y la prevención del sufrimiento . También abre una discusión más amplia sobre las condiciones en que históricamente trabajaron este tipo de animales y el papel que deberán asumir quienes dependan de ellos para actividades económicas.

Con esta reforma, el Estado de México incorpora nuevas obligaciones legales orientadas a equilibrar el trabajo animal con medidas permanentes de protección y cuidado.