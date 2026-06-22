Las pirámides de Egipto llevan más de cuatro milenios desafiando al tiempo, las tormentas de arena y numerosos terremotos. A pesar de haber sido construidas mucho antes de la ingeniería moderna, continúan siendo una de las estructuras más resistentes jamás levantadas por el ser humano.

Ahora, una investigación permitió comprender mejor qué factores explican la extraordinaria capacidad de estas construcciones para mantenerse en pie durante miles de años sin sufrir daños estructurales significativos.

El diseño que habría protegido a las pirámides durante siglos

Los estudios realizados sobre la Gran Pirámide de Giza indican que gran parte de su resistencia se encuentra en la combinación de varios elementos arquitectónicos que trabajan en conjunto para distribuir las cargas y reducir el impacto de las vibraciones del suelo.

Entre ellos sobresalen su enorme base, la distribución uniforme del peso, la simetría de la estructura y la forma piramidal, que concentra la mayor parte de la masa cerca del suelo y aporta una gran estabilidad.

Esta configuración permite que las fuerzas generadas por movimientos sísmicos se disipen antes de afectar las zonas más sensibles del monumento.

Una estructura capaz de soportar terremotos

Las mediciones realizadas por especialistas mostraron que la pirámide responde a las vibraciones de manera diferente al terreno que la rodea.

Este comportamiento resulta clave porque evita que la estructura entre en resonancia durante un terremoto, un fenómeno que puede amplificar las ondas sísmicas y provocar daños severos en edificios y construcciones.

Gracias a esta característica, la energía de los temblores no se concentra en puntos específicos, sino que se distribuye a lo largo de toda la estructura.

La forma de la estructura y su innovador diseño habrían sido claves para soportar terremotos durante más de cuatro milenios. Imagen creada con ChatGPT

El papel de los millones de bloques de piedra

Otro de los factores que explican la longevidad del monumento es el uso de aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra cuidadosamente ensamblados.

La disposición uniforme de estos elementos genera una estructura sólida y equilibrada que ayuda a absorber tensiones y mantener la estabilidad incluso frente a fenómenos naturales extremos.

Además, la pirámide fue construida sobre una plataforma de piedra caliza particularmente resistente, lo que aporta una base firme para soportar el enorme peso del monumento.

La única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie

La Gran Pirámide de Giza fue levantada alrededor del año 2550 antes de Cristo durante el reinado del faraón Keops (Khufu).

Originalmente alcanzaba una altura cercana a los 146 metros y continúa siendo la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días.

A lo largo de los siglos perdió parte de su revestimiento exterior, pero su estructura principal se mantiene prácticamente intacta, un hecho que sigue sorprendiendo a arqueólogos, ingenieros y científicos de todo el mundo.

Un misterio que continúa fascinando

Más de 4.500 años después de su construcción , las pirámides siguen despertando admiración por la precisión de su diseño y por la capacidad de sus constructores para crear una obra capaz de resistir algunos de los desafíos más extremos de la naturaleza.

Los nuevos hallazgos refuerzan la idea de que detrás de estas monumentales construcciones existía un profundo conocimiento de la arquitectura, la estabilidad estructural y el comportamiento de los materiales.