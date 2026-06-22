Cientos de aficionados colombianos en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México celebrando el inicio del Mundial 2026.

Al menos siete empresas -como FEMSA, controladora de la cadena OXXO, Cemex y Bimbo- que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores registraron movimientos mixtos en la jornada del lunes, luego de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia, uno de los mercados más relevantes para varias compañías mexicanas en Sudamérica.

Las acciones de Genomma Lab encabezaron las pérdidas con una caída de 3.39%, seguidas por América Móvil (-1.24%), Grupo Bimbo (-0.92%) y Alsea (-0.57%), de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores.

En contraste, los títulos de FEMSA, dueña de OXXO, avanzaron 2.04%mientras que Coca-Cola Femsa (KOF) ganó 3.33% y Cemex subió 2.74% (Ciudad de México 10:00 horas).

Responsable de movimientos em la dueña de OXXO y otras empresas

Sin embargo, el desempeño observado en el mercado mexicano no parecen estar relacionados directamente con el resultado electoral en Colombia, dijo Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica.

“Sus movimientos responden principalmente a la coyuntura general de los mercados, a factores sectoriales y a elementos específicos de cada compañía”, señaló el especialista.

Aunque estas empresas mantienen operaciones en Colombia, la exposición del país dentro de sus ingresos consolidados es relativamente limitada. Además, la mayoría de las emisoras reporta sus resultados bajo segmentos regionales como Latinoamérica o Sudamérica, sin desglosar específicamente su contribución en el mercado colombiano.

“La exposición de Colombia dentro de los ingresos consolidados de estas compañías es relativamente limitada y, además, el proceso electoral todavía está sujeto a posibles impugnaciones y a una etapa de incertidumbre política”, agregó Calzada.

Si bien es muy pronto saber el efecto de las elecciones en Colombia para las empresas mexicanas, Antonio Hernández, director de Análisis Fundamental en Actinver, explicó que el entorno puede ser positivo para las empresas ya que puede contribuir al crecimiento de ventas.

“De las empresas que cubrimos, ASUR es la empresa que mayor exposición tiene a Colombia (un poco más del 10% de los ingresos). En el país, la empresa ha tenido un buen desempeño (crecimiento en tráfico de pasajeros de en promedio 10%) desde marzo del 2024″, dijo a El Cronista.

Elecciones en Colombia

El domingo, Colombia celebró elecciones presidenciales en las que compitieron Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Los resultados preliminares otorgaron la victoria a De la Espriella con el 49.68% de los votos.

Entre las principales propuestas económicas del presidente electo destacan medidas para incentivar la inversión privada y reducir cargas regulatorias para las empresas. El político también ha expresado simpatía por algunas de las políticas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei, particularmente los esfuerzos por reducir el tamaño del gasto público.

“Creo que sus propuestas pueden ser bien recibidas por los inversionistas porque su visión podría interpretarse como más favorable al mercado, abierta a una mayor participación del sector privado y orientada a generar confianza entre empresarios e inversionistas”, dijo el analista.

En este sentido, el estratega en Actinver calificó los resultados electorales preliminares con efecto de “positivo” a “neutral” en las empresas mexicanas.

Expuso que empresas como Coca-Cola FEMSA, FEMSA y Cemex mantienen “buenos desempeños” en volumen y crecimiento en tráfico y ventas en mismas tiendas en las unidades OXXO respectivamente.

“En rentabilidad, la tendencia para FEMSA OXXO en el país también es positiva, mientras que el negocio de farmacias también está mejorando sus operaciones al reducir su exposición al negocio institucional en el país, enfocándose más en el sector comercial”, mencionó.