La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció que en la Ciudad de México son constitucionales los delitos relacionados con el maltrato o crueldad hacia los animales no humanos, reconociéndolos como seres sintientes y legitimando sanciones penales para su salvaguarda.

La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte corroboró que el Congreso local posee la competencia para legislar en materia de protección animal y que las disposiciones penales no infringen el principio de legalidad ni la libertad religiosa.

Protección de animales. Fuente: Shutterstock lightman_pic

Este fallo de la SCJN ya se ha traducido en acciones concretas; el Gobierno de la CDMX anunció la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora , que es una de las principales zonas históricas para el comercio de especies vivas.

Un fallo de la Suprema Corte confirmó que errores procesales del Infonavit pueden frenar juicios hipotecarios y evitar que familias pierdan su vivienda. SCJN

La Suprema Corte ratifica la protección penal de los animales

En el contexto del amparo en revisión 365/2024, la Primera Sala dictó que “las entidades federativas y la Ciudad de México tienen competencia para establecer normas que regulen distintos aspectos relacionados con la vida animal”, por encima de la protección ambiental federal.

La SCJN confirmó la constitucionalidad de los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local, los cuales castigan el maltrato y la crueldad animal, al argumentar que “no constituyen un tipo penal en blanco” y que las conductas se encuentran claramente delineadas en la Ley de Protección a los Animales.

La Ley también obliga a identificar a todos los perros, gatos y hurones con microchip y registro en la comunidad autónoma correspondiente (Fuente: Archivo) Chalabala

La SCJN condena el maltrato y la crueldad hacia los animales

La Suprema Corte destacó que los términos “crueldad” y “maltrato” no suponen una interpretación subjetiva, ya que “son elementos normativos de valoración jurídica” que el juez debe considerar en cada situación con el fin de resguardar “ la vida y la integridad de los animales ”.

Asimismo, dictaminó que las regulaciones no presentan discriminación ni infringen en la libertad de culto, dado que “ la libertad de religión no justifica la perpetración de delitos bajo la creencia de que estos constituyen una manifestación material de la fe religiosa ”.

La ley ya se hace valer en el Mercado de Sonora

La mandataria capitalina calificó la medida como “un hecho histórico” y afirmó: “Seguimos avanzando con convicción para garantizar el bienestar animal y hacer de la Ciudad de México la Capital Más Animalista”, al agradecer la coordinación entre dependencias y locatarios para el cambio de giro comercial.

Tras el fallo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ejecución de la política pública derivada del reconocimiento de los animales como seres sintientes: “¡Declaramos al Mercado de Sonora libre de venta de Seres Sintientes!”.