No es por estética: la razón poco conocida de por qué los teclados no están ordenados alfabéticamente Fuente: Shutterstock

Cualquier persona que haya aprendido el abecedario alguna vez podría hacerse la misma pregunta al sentarse frente a una computadora: si las letras tienen un orden establecido, ¿por qué los teclados parecen acomodarlas de forma completamente desordenada?

Aunque muchos creen que se trata de una decisión de diseño o una simple tradición tecnológica, la explicación tiene más de 150 años de historia y está relacionada con un problema mecánico que existía mucho antes de la llegada de las computadoras.

La curiosa razón por la que los teclados no siguen el orden alfabético

El teclado más utilizado en el mundo es el denominado QWERTY, nombre que surge de las primeras seis letras ubicadas en la fila superior izquierda.

No es por estética: la razón poco conocida de por qué los teclados no están ordenados alfabéticamente Fuente: Shutterstock

Su origen se remonta a la década de 1870, cuando el inventor estadounidense Christopher Latham Sholes trabajaba en el desarrollo de una de las primeras máquinas de escribir comerciales.

En aquellos equipos, cada tecla accionaba una barra metálica que golpeaba una cinta entintada para imprimir una letra sobre el papel. El problema aparecía cuando los mecanógrafos escribían demasiado rápido: algunas barras podían chocar entre sí y quedar atascadas, obligando a detener el trabajo para destrabarlas .

Para evitar esos bloqueos, Sholes decidió reorganizar las letras más utilizadas y separar determinadas combinaciones frecuentes. De esa manera reducía la posibilidad de que las barras metálicas se cruzaran durante la escritura y lograba que la máquina funcionara de forma más fluida.

Qué es el teclado QWERTY y por qué sigue vigente

Aunque las computadoras modernas ya no utilizan mecanismos físicos que puedan trabarse, la distribución QWERTY sobrevivió al paso del tiempo y se convirtió en el estándar global.

La razón principal es que millones de personas aprendieron a escribir utilizando ese sistema. Cambiarlo implicaría modificar programas educativos, procesos de capacitación y hábitos de trabajo construidos durante generaciones.

No es por estética: la razón poco conocida de por qué los teclados no están ordenados alfabéticamente Fuente: Shutterstock

Además, fabricantes de computadoras, desarrolladores de software y usuarios terminaron adoptando el mismo formato, consolidándolo como la distribución dominante en prácticamente todo el mundo.

Existen otros teclados que prometen ser más eficientes

Con el paso de los años surgieron alternativas diseñadas para mejorar la velocidad de escritura y reducir el esfuerzo de las manos.

Entre las más conocidas se encuentran:

Dvorak.

Colemak.

AZERTY, utilizado principalmente en Francia.

QWERTZ, popular en Alemania y otros países de Europa Central.

Estos sistemas buscan distribuir las letras de forma más eficiente según la frecuencia de uso de cada idioma, pero ninguno logró desplazar masivamente al tradicional QWERTY .

Una tecnología moderna que conserva una solución del siglo XIX

Lo más llamativo es que una de las herramientas más utilizadas en la actualidad mantiene una distribución creada para resolver un problema de las máquinas de escribir del siglo XIX.

Cada vez que alguien redacta un correo electrónico, envía un mensaje o trabaja frente a una computadora, utiliza un diseño ideado hace más de 150 años para evitar que unas barras metálicas se atascaran entre sí.

Una muestra de cómo algunas soluciones tecnológicas sobreviven durante décadas, incluso cuando el problema original ya desapareció por completo.