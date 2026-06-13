Mantener la casa limpia no siempre requiere una gran cantidad de productos ni fórmulas costosas. De hecho, algunos de los ingredientes más efectivos suelen estar guardados en cualquier cocina o botiquín.

Entre los trucos de limpieza que ganaron popularidad en los últimos años aparece una combinación sencilla que promete resultados sorprendentes en distintas superficies del hogar, bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Además de ser accesible y fácil de preparar, esta mezcla puede utilizarse para eliminar manchas difíciles, combatir olores persistentes y mejorar la higiene de objetos de uso cotidiano.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada

La preparación no requiere conocimientos especiales ni materiales adicionales.

La proporción recomendada es de tres partes de bicarbonato de sodio por una parte de agua oxigenada. Al combinar ambos ingredientes se forma una pasta homogénea que puede aplicarse directamente sobre las superficies a tratar.

Si se busca una textura más líquida para determinadas tareas, es posible agregar una pequeña cantidad de agua hasta alcanzar la consistencia deseada.

Para qué sirve esta mezcla casera

Uno de los usos más frecuentes está relacionado con la limpieza de juntas de azulejos, donde suelen acumularse restos de humedad, moho y suciedad difícil de remover.

En estos casos, basta con extender la pasta sobre la superficie, dejarla actuar algunos minutos y luego frotar suavemente con un cepillo.

Dos ingredientes que muchos ya tienen en casa pueden convertirse en un aliado inesperado para la limpieza diaria.

También puede emplearse para recuperar el color de prendas blancas que perdieron brillo con el uso. Para ello, se recomienda disolver dos cucharadas de la preparación en agua caliente y dejar la ropa en remojo durante media hora antes del lavado habitual.

El truco que ayuda a eliminar olores difíciles

Otra de las ventajas de esta combinación es su capacidad para neutralizar olores.

Por esa razón, muchas personas la utilizan para limpiar tablas de cocina, recipientes plásticos, termos y otros utensilios donde suelen quedar aromas persistentes de alimentos.

La mezcla también resulta útil para higienizar la bombilla del mate, ya que ayuda a desprender residuos acumulados en su interior y mejora su limpieza general.

Un aliado para la limpieza profunda del hogar

El bicarbonato es conocido por sus propiedades abrasivas suaves, capaces de remover suciedad sin rayar la mayoría de las superficies.

Por su parte, el agua oxigenada posee acción oxidante, una característica que contribuye a eliminar manchas y a reducir la presencia de microorganismos.

La combinación de ambos ingredientes potencia sus efectos y ofrece una alternativa práctica para múltiples tareas domésticas.

Qué precauciones conviene tener en cuenta

Aunque se trata de ingredientes de uso común, los especialistas recomiendan utilizar guantes durante la limpieza y realizar una prueba previa en una zona poco visible cuando se aplique sobre materiales delicados.

También es importante conservar la mezcla fuera del alcance de niños y mascotas y evitar combinarla con otros productos químicos de limpieza.

Gracias a su versatilidad, bajo costo y facilidad de preparación, esta fórmula casera se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan mantener la casa limpia sin depender exclusivamente de productos industriales.