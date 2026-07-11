El fabricante de celulares Samsung ha implementado un Plan Canje para facilitar el proceso de compra y renovación de smartphones, tablets, TVs y otros dispositivos de diversas marcas.

Con el Plan Canje, los usuarios en Argentina tienen la oportunidad de entregar su teléfono celular usado como parte de pago, accediendo a un nuevo dispositivo con un ahorro significativo que varía según el modelo seleccionado. A continuación, se presentan los detalles de esta modalidad.

Plan Canje: Samsung permite entregar un celular usado en parte de pago por uno nuevo.

Cómo sacarle provecho al Plan Canje de celulares

Quienes deseen llevar a cabo un canje de celular deberán iniciar el proceso de compra a través de la tienda online de Samsung Argentina y proceder de acuerdo con los pasos que se detallan a continuación.

Las acciones a seguir son las siguientes:

Seleccionar el smartphone, laptop o tablet de interés y posteriormente, los dispositivos que se entregarán como parte de pago (hasta dos unidades). El sistema permitirá indicar el estado de funcionamiento de los equipos que se entregan.

Realizar la compra correspondiente.

Una vez recibido el dispositivo nuevo, un representante de Samsung se pondrá en contacto para continuar con el proceso y coordinar la entrega de los dispositivos entregados como parte de pago.

Si el estado del dispositivo coincide con lo declarado, el usuario obtendrá su bonificación en el medio de pago utilizado, en un plazo de entre 10 y 15 días después.

Estado de celulares en canjes: condiciones y evaluación requerida

Para que un teléfono celular se pueda aceptar como parte de pago, este deberá funcionar correctamente, manteniendo la funcionalidad tanto de la pantalla y los botones, como de la batería.

El asesor de Samsung que evalúa el plan de canje llevará a cabo una inspección del estado de funcionamiento y conservación del dispositivo. Samsung advierte que, si el estado no coincide con lo declarado en el sitio web, el beneficio económico otorgado puede ser inferior.

Asimismo, un teléfono que presente marcas en la pantalla (sin que esté rota) también será considerado y se asignará un valor correspondiente.

Plan Canje Samsung: prepárate correctamente para el canje

Antes de participar en el Plan Canje Samsung, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en el teléfono, eliminar las contraseñas de bloqueo, restablecer el dispositivo de fábrica y retirar la tarjeta SIM, así como la tarjeta de memoria. De este modo, el usuario se asegurará de no perder la información guardada.

En el sitio web de la marca se puede obtener información adicional y el catálogo de modelos elegibles para el canje.

Descuento exclusivo en accesorios por éxito en el canje

Además, Samsung anunció que los usuarios que completen con éxito el canje recibirán un descuento exclusivo en su próxima compra de accesorios, lo que permite a los consumidores maximizar el valor de su inversión.