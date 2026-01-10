No es el pasaporte: el documento clave que es obligatorio para poder salir del país en vacaciones Fuente: Shutterstock

Muchos viajeros preparan el pasaporte y los pasajes y dan por hecho que con eso alcanza para salir al exterior. Sin embargo, en el caso de los menores de edad existe un documento adicional que resulta obligatorio para poder atravesar los controles migratorios.

Se trata de la autorización de viaje internacional, un permiso formal que exige la Dirección Nacional de Migraciones para permitir el egreso del país de menores.

Cuándo se exige la autorización y quiénes deben tramitarla

Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, informó que la autorización es necesaria cuando el menor viaja solo, cuando lo hace únicamente con uno de los padres o tutores, o cuando lo acompaña un tercero.

Solo queda exceptuada la situación en la que el menor viaja con ambos padres, caso en el que alcanza con presentar la documentación que acredite el vínculo familiar.

En todos los escenarios se debe exhibir el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte. Las versiones anteriores del DNI no son aceptadas en el control migratorio.

Dónde se gestiona el permiso y cuáles son los tiempos de entrega

El trámite se realiza con turno previo en más de 100 dependencias de Migraciones distribuidas en todo el país, entre delegaciones, oficinas migratorias y pasos fronterizos.

Para quienes ya tienen una fecha de viaje encima existen tres modalidades que se diferencian por los plazos de entrega para irse de vacaciones.

Trámite Normal con una demora de 10 días hábiles

Trámite Express con entrega en 48 horas

Trámite Al Instante con resolución en un plazo máximo de 2 horas

Las opciones Normal y Express se encuentran disponibles en la Sede Central de Migraciones y en todas las delegaciones. El trámite Al Instante funciona en Ezeiza, Aeroparque, Buquebus, la Sede Central y en los principales pasos fronterizos, lo que permite resolver urgencias a último momento.

Documentación requerida y validez de las autorizaciones

Para iniciar el trámite se solicita la documentación del menor, la documentación de los padres o tutores autorizantes y la documentación que pruebe el vínculo.

En situaciones en las que uno de los padres no puede concurrir, este puede otorgar la autorización al otro. Si el progenitor se encuentra fuera del país, la gestión debe realizarse ante el consulado correspondiente.

Las autorizaciones pueden emitirse para un único viaje, el cual debe usarse dentro de los 90 días desde su emisión, o pueden otorgarse por un período definido o hasta la mayoría de edad. En todos los casos la autorización puede ser revocada por cualquiera de los progenitores.