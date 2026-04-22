Mientras la mayoría de los estudiantes de educación básica del país solo tendrán un día de puente en mayo, los alumnos de escuelas públicas y privadas de Aguascalientes han anticipado las vacaciones y gozarán de 11 días continuos de descanso. El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) confirmó que no hay clases desde el 20 de abril al 5 de mayo de 2026, sumando al periodo la conmemoración de la Batalla de Puebla. La extensión vacacional responde a la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, una modificación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autoriza al calendario estatal con la condición de que se cumplan los 185 días lectivos establecidos para el ciclo escolar 2025-2026, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La edición número 198 de la Feria de San Marco se realiza del 18 al 30 de abril con actividades para todas las edades. La gobernadora Tere Jiménez confirmó que Chihuahua y la Comunidad de Madrid serán los invitados de honor de esta edición. Entre los artistas confirmados para presentaciones gratuitas se encuentran: El ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días hábiles para preescolar, primaria y secundaria en toda la República, cinco días menos que el periodo anterior. Los estados pueden solicitar ajustes al calendario oficial siempre que garanticen el cumplimiento del total de jornadas establecidas por la SEP.