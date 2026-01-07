Vacaciones 2026: en qué países podés conducir con la licencia argentina sin ningún problema

Viajar al exterior y manejar con la licencia argentina es posible en muchos destinos, pero no en todos. Desde enero, quienes planean recorrer otros países en auto tienen que saber qué requisitos rigen para evitar inconvenientes.

La aceptación del carnet depende de acuerdos internacionales y normas locales, por lo que conviene revisar cada caso antes de salir.

¿En qué países podés usar la licencia argentina?

La Licencia Nacional de Conducir está diseñada con códigos internacionales y cumple normas ISO, lo que facilita su reconocimiento en el extranjero.

Además, Argentina forma parte de convenios como la Convención de Ginebra y la Convención de Viena, que avalan su validez en varios países.

En la práctica, los países del Mercosur, como Brasil, Uruguay y Chile, permiten conducir con la licencia argentina vigente. Sin embargo, se recomienda llevar también el Permiso Internacional de Conducir (PIC) para evitar conflictos con autoridades locales.

En Estados Unidos, la situación cambia según el estado: algunos aceptan la licencia argentina, otros exigen el PIC. Para Europa, la regla general es clara: la licencia argentina debe ir acompañada del permiso internacional.

¿Qué es el Permiso Internacional de Conducir y por qué es importante?

El PIC es un documento adicional que respalda la licencia nacional y habilita a manejar legalmente en países que lo exigen. No tenerlo puede impedir alquilar un vehículo, anular la cobertura del seguro o incluso generar sanciones.

La Cancillería recomienda consultar los requisitos en los consulados antes de viajar, porque cada país tiene normas distintas.

El PIC tiene una vigencia de un año, pero nunca puede superar la fecha de vencimiento de la licencia argentina. Si tu registro vence en menos de 365 días, el permiso internacional se emitirá con la misma fecha.

Consejos clave antes de viajar