La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 24 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y cobijo; sugiere necesidad de pausar y cuidar la vida emocional. Su estado da pistas: ordenada indica equilibrio y paz; desordenada o rota advierte tensiones, preocupaciones o conflictos afectivos. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.