El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas el viernes 1 de mayo, en el marco del feriado nacional por el Día del Trabajador. La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano. La normativa que regula los días festivos nacionales son respetadas por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias. El viernes 1 de mayo fue declarado feriado nacional por la conmemoración del Día del Trabajador, una fecha se convirtió en un símbolo de lucha obrera a nivel mundial. Su origen se remonta a 1886, cuando en Chicago miles de obreros iniciaron una huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas. Durante las protestas se produjo el conocido Revuelta de Haymarket, un episodio violento que terminó con muertos, heridos y la posterior condena de varios líderes sindicales. El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional. Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley. Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el lunes 4 de mayo. Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.