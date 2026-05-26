Una innovadora obra de gran trascendencia podría modificar indefinidamente la experiencia de viajar. China se encuentra desarrollando un tren submarino que cruzará el estrecho de Bohai con la finalidad de unir los 123 kilómetros que distancian las penínsulas de Liaodong y Shandong.

La red ferroviaria persigue como meta primordial reducir el tiempo de los viajes que en automóvil requieren aproximadamente 6 horas, limitándolo a 40 minutos.

Construyen un tren submarino de larga distancia para conectar dos continentes en minutos y será el orgullo de un país (foto: archivo).

El túnel submarino que cruzará de extremo a extremo el Mar Amarillo

Las penínsulas de Liaodong y Shandong están separadas por el estrecho de Bohai, que requiere ser recorrido en automóvil, obteniendo un tiempo superior a 6 horas. Esta región, localizada en el noreste de China, presenta alta actividad económica , sin embargo, la geografía entre las ciudades de Dalian y Yantai constituye un obstáculo considerable para el comercio y el intercambio cultural.

La obra tiene como principal objetivo potenciar la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio.

De esta manera, el Bohai Strait Tunnel se posiciona como una de las principales soluciones. Esta red ferroviaria transitará por debajo del Mar Amarillo mediante un túnel submarino, permitiendo alcanzar el otro lado en un tiempo de 40 minutos.

Detalles del proyecto del tren submarino en China

El proyecto del tren submarino abarca un trayecto de 123 kilómetros y una inversión que superará los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a 36.000 millones de dólares.

La construcción del Bohai Strait Tunnel presenta un gran desafío, no solo por las características geográficas, sino por la necesidad de perforar el mar y atravesar zonas sísmicas. En ese sentido, los ingenieros deberán encontrar una solución para implementar un sistema eficiente de ventilación impermeable que garantice la salud de los pasajeros.

Se proyecta la creación de dos túneles principales destinados a los trenes, que podrán alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Además, incluirá un paso central de servicio para el mantenimiento y la evacuación.

Este proyecto no solo busca ser adecuado para el transporte de pasajeros, sino también para la movilización de mercancías, potenciando el comercio. Las autoridades estiman que, una vez operativo, generará ingresos de 20.000 millones de yuanes anualmente.

Desarrollan un tren submarino de gran distancia para conectar dos continentes en minutos y será el orgullo de un país (foto: archivo)

Bohai Strait Tunnel: en planificación; el Gobierno estima obras de 10 a 15 años

El desarrollo del Bohai Strait Tunnel se halla actualmente en fase de planificación y análisis. El Gobierno tiene expectativas de que la ejecución y las labores requieran entre 10 y 15 años, dada la envergadura de la obra.

Además, se prevén complejidades significativas en el proceso de construcción que demandarán una meticulosa gestión de recursos y tiempo.

Impacto del Túnel Bohai en transporte y cultura regional

El Bohai Strait Tunnel no solo representa un avance en la logística de transporte, sino que también podría transformar la capacidad de intercambio cultural entre las penínsulas de Liaodong y Shandong.

Con un diseño que incluye trenes de alta velocidad y una infraestructura adaptada para el transporte de mercancías, se prevé un impacto significativo en la economía regional y la dinamización de la actividad comercial.

A medida que el proyecto avanza hacia su fase de construcción, expertos en ingeniería ya analizan modelos para asegurar la integridad del túnel frente a posibles desastres naturales. Este enfoque proactivo podría establecer nuevos estándares en la construcción de infraestructuras subacuáticas y contribuir a la estabilidad del comercio en la región durante los próximos años.