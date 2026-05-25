Los últimos pagos de mayo ya tienen fechas confirmadas y miles de pensionados y jubilados miran de cerca el calendario de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para saber cuándo recibirán el depósito. Entre el 26 y el 29 de mayo, un grupo específico de beneficiarios cobrará según la terminación de su DNI.

El esquema de pagos de ANSES para mayo 2026 mantiene el sistema escalonado que se utiliza todos los meses. Además, este período llegó con aumento por movilidad y con el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.

ANSES entregará los últimos depósitos a pensionados entre el 26 y 29 de mayo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Migma__Agency

La atención está puesta especialmente en los jubilados y pensionados que superan la mínima, ya que sus pagos quedaron programados para la última semana del mes. El cronograma oficial ya fue difundido y no requiere ningún trámite extra para acceder al dinero.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán entre el 22 y el 29 de mayo, según la terminación del DNI.

Los pensionados que cobren entre el 26 y 29 de mayo serán aquellos que superan el haber mínimo. Fuente: Shutterstock / Canva

Los pagos se realizarán directamente en las cuentas bancarias declaradas por cada titular y respetarán el calendario oficial del organismo.

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de mayo .

DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de mayo .

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo .

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo .

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Cabe destacar que los jubilados y pensionados que cobran la mínima ya percibieron sus haberes desde el 11 al 21 de mayo. El cronograma también incluyó a beneficiarios de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas, cuyos depósitos se distribuyeron durante todo el mes.

Jubilados con mínima: del 11 al 21 de mayo.

AUH y SUAF: del 11 al 22 de mayo.

AUE: del 11 al 22 de mayo.

Pensiones No Contributivas: del 11 al 15 de mayo.

Aumento ANSES mayo 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados

El aumento de ANSES en mayo 2026 fue del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC.

La actualización impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga el organismo previsional.

Jubilación mínima : $393.250,17 .

Bono extraordinario : $70.000 .

Total para jubilados de la mínima : $463.250,17 .

Jubilación máxima: $2.646.201,22 .

El bono extraordinario continúa vigente únicamente para quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto actualizado en mayo quedó fijado en $314.600,12.

PUAM: $314.600,12.

Pensiones No Contributivas: $275.275,12.

Pago automático sin trámite adicional.

AUH y AUE ANSES: los montos que se cobraron en mayo 2026

Las asignaciones sociales también recibieron el incremento del 3,4% establecido por la fórmula de movilidad mensual. Es importante resaltar que los valores de mayo ya se acreditaron de manera automática en las cuentas registradas por cada beneficiario.

AUH: $141.312,64.

Pago mensual directo del 80%: $113.050.

Retención del 20% hasta presentar Libreta.

AUE: $141.312,64.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el beneficio supera ampliamente el monto general debido a las características de la prestación.

El organismo recordó que todos los pagos se realizan según la terminación del DNI y que el calendario oficial puede consultarse desde los canales habilitados por ANSES.