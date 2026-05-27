La Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la región central del país quedarán cubiertas por una intensa “muralla blanca” durante las próximas horas. La combinación de humedad, estabilidad atmosférica y viento débil provocará densos bancos de niebla con visibilidad casi nula.

El fenómeno podría complicar la circulación en rutas, accesos urbanos y aeropuertos. Además, crece la preocupación por posibles demoras y cancelaciones de vuelos en distintos puntos del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por reducción drástica de visibilidad en la Región Pampeana y el Litoral.

El fenómeno podría complicar la circulación en rutas, accesos urbanos y aeropuertos durante la última semana de mayo. (Fuente: Meteored) Meteored

Alerta por niebla en Buenos Aires y posibles cancelaciones de vuelos

La alerta por niebla afecta especialmente a la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia bonaerense. Las condiciones también alcanzan a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y sectores del Chaco .

Hay advertencia por visibilidad reducida.

La niebla será más intensa durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El fenómeno podría extenderse hasta media mañana.

Según los especialistas, la visibilidad podría caer a menos de 100 metros en algunos sectores. Ese escenario es conocido como “cielo invisible” dentro de la observación meteorológica.

La situación también podría afectar el funcionamiento de aeropuertos y vuelos comerciales. Por ese motivo, recomiendan verificar el estado de cada servicio antes de viajar.

Pueden registrarse demoras en vuelos.

También podrían ocurrir cancelaciones.

Los accesos urbanos podrían colapsar por la baja visibilidad.

La “muralla blanca” cubrirá Buenos Aires por un bloqueo atmosférico

El fenómeno está relacionado con un bloqueo atmosférico generado por altas presiones sobre gran parte del país. Ese patrón mantiene condiciones estables y favorece la acumulación de humedad en capas bajas.

Los modelos ECMWF y GFS muestran que el aire húmedo seguirá avanzando sobre el centro y noreste argentino. Al mismo tiempo, el viento permanecerá demasiado débil para disipar rápidamente la niebla.

Predominará la humedad en niveles bajos.

Habrá escasa circulación de aire.

Continuará la ausencia de lluvias importantes.

Después de varios días con temperaturas casi invernales, el ambiente comenzará a moderarse lentamente. Sin embargo, la estabilidad seguirá favoreciendo las neblinas durante varias jornadas.

Los especialistas sostienen que recién a comienzos de junio podría cambiar el escenario. Un frente frío sería el encargado de romper el actual bloqueo atmosférico.

Recomendaciones por la alerta de niebla en rutas y accesos urbanos

Las autoridades y especialistas remarcan la importancia de extremar cuidados al manejar con niebla densa. La baja visibilidad incrementa el riesgo de accidentes en rutas y autopistas.

Entre las recomendaciones principales aparece el uso obligatorio de luces bajas. También aconsejan activar faros antiniebla si el vehículo los posee.

Encender siempre las luces bajas.

Mantener una velocidad reducida.

Aumentar la distancia entre vehículos.

Los expertos advierten que nunca deben utilizarse luces altas durante la niebla. Ese reflejo genera un “efecto espejo” que empeora todavía más la visibilidad.

Además, recomiendan evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios. Las balizas tampoco deben utilizarse mientras el vehículo está en movimiento.

No usar luces altas.

No circular con balizas encendidas.

Evitar frenadas bruscas y adelantamientos.

En el NEA también continuará el ingreso de humedad durante los próximos días. Algunas zonas de Chaco, Formosa y Misiones incluso podrían recibir lluvias leves y nubosidad persistente.