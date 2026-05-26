Tras el fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo, miles de argentinos podrán disfrutar de un nuevo feriado el miércoles 27. Se trata de un asueto local que dará un día extra de descanso a miles de trabajadores y estudiantes.

Quiénes disfrutarán del feriado del 27 de mayo

Tras los dos feriados nacionales del mes (Por el Día del Trabajador y por el Día de la Revolución), un grupo de trabajadores disfrutará de una nueva jornada no laborable para recargar energías para junio.

La fecha festiva beneficiará a los habitantes de la localidad de Villa Iris, partido de Puán, ya que se celebrará su aniversario fundacional.

Decretan feriado el miércoles 27 y habrá un nuevo asueto tras el Día de la Revolución.

El descanso será obligatorio para quienes desempeñen tareas en la administración pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los del sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores.

Cuándo fue fundada Villa Iris

La localidad fue fundada el 27 de mayo de 1900 por Hugo Stroeder cuando el tren frenó por primera vez en el lugar. Sus inicios datan de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, época en donde se le conocía como Colonia Iris.

La zona fue poblada inicialmente por inmigrantes europeos que fueron traídos por la empresa de Stroeder. Al principio fueron rusos y alemanes, luego españoles, italianos, dinamarqueses, suizos, uruguayos, libaneses y criollos.

Decretan feriado el miércoles 27 y habrá un nuevo asueto tras el Día de la Revolución.

Los 43 kilómetros de tramo ferroviario le dieron la posibilidad de ser un punto clave de enlace entre dos ramales principales para el traslado de trigo, leña y otras cosechas.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados señala que los próximos serán: