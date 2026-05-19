La marca busca conectar con los surcoreanos que visiten México durante el Mundial 2026

La cadena de conveniencia OXXO desplegó un anuncio espectacular en la calle Jangchungdan-ro, en el área de Dongdaemun, en Corea del Sur, retomando una de las frases más reconocibles entre los mexicanos: “Voy al OXXO, ¿quieren algo?”, adaptada al idioma coreano. El objetivo es conectar con potenciales asistentes surcoreanos al Mundial en México, quienes, por cierto, serán rivales de la Selección Mexicana.

Corea del Sur hará su debut en el Mundial 2026, en el Estadio Akron en Guadalajara, el 11 de junio contra República Checa. En ese mismo estadio se medirá contra México el 18 de junio. Y jugará un tercer partido en territorio mexicano contra Sudáfrica el 24 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey.

En un comunicado, la empresa regiomontana explicó que la acción busca proyectar a OXXO como una marca cercana y familiar para personas de distintas nacionalidades, utilizando elementos cotidianos de la cultura mexicana para construir identificación y reconocimiento antes de que los visitantes lleguen al país.

Anuncio de OXXO en calles de Corea del Sur | Cortesía

Además de la activación en Corea del Sur, la compañía implementará mensajes de bienvenida en aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en distintos idiomas y adaptados a los perfiles de visitantes de cada ciudad.

Ciudad de México contará con mensajes en inglés, alemán, zulú y japonés; Monterrey en coreano; y Guadalajara en inglés, portugués y checo.

Aunque la cadena no tiene presencia en Asia, sólo en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, estas acciones forman parte de la campaña “OXXO, anfitrión de todos”, una iniciativa con la que la marca busca integrarse a la experiencia de visitantes internacionales desde momentos simples del día a día.

Jorge Esquer, gerente de marketing de OXXO México, mencionó que el objetivo es que se identifique la marca con la cotidianidad de la cultura mexicana.