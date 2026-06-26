La previa a la licitación de deuda del Tesoro hoy tuvo a la caución como protagonista inesperado. La tasa a un día llegó a tocar 24,5% nominal anual durante la rueda, aunque debajo del 18%. El diagnóstico de fondo es claro: los pesos que el BCRA fue aspirando vía ventas de bonos dólar-linked están empezando a hacerse sentir en el costo del dinero.

El escenario plantea un interrogante de cara a la licitación: ¿Caputo buscará el rollover completo o dejará vencer algo para aliviar la liquidez del sistema? Con más de $ 16,2 billones de vencimientos de deuda, es muy probable que la renovación sea menor al 100%.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró en $ 1477 para la venta, con una baja de 0,14% que cortó varias ruedas consecutivas de presión alcista. La cotización quedó 16,30% por debajo del techo de la banda, ubicado en $ 1742,24, una distancia todavía amplia.

El 99% del mercado ignora el valor del techo de la banda de flotación: es algo más simbólico dado que con el paso del tiempo la distancia entre el piso y el techo de las bandas se amplía hasta tornarse totalmente irrelevante.

La dinámica del dólar

El dólar minorista en el Banco Nación cerró en $ 1495 para la venta. Los financieros también cedieron, pero se mantienen en niveles elevados respecto de semanas atrás: el MEP bajó 0,40% hasta $ 1499, mientras que el CCL retrocedió 0,10% y cerró en $ 1551.

El blue se mantuvo estable en $ 1530, lo que dejó una brecha con el mayorista de 3,59%, baja en términos históricos. En lo que va de junio, el minorista acumula una suba de 4,5%, por encima de la inflación que el mercado estima en torno al 2% para el mes.

“Aunque desistió de ponerle un techo rígido, el Gobierno no dejó de hacer esfuerzos por amortiguar el movimiento (de alza en el dólar) con ventas de bonos dólar linked y comprando un poco menos de dólares en el Mercado Libre de Cambios (las compras de las últimas 10 jornadas han sido las más bajas de todo 2026), aunque manteniendo la política de mostrar en todos los cierres un saldo positivo”, destaca un reciente informe de la consultora 1816.

La licitación

Desde la secretaría de Finanzas a cargo de Federico Furiase, se diseñó para esta licitación un menú que intenta cubrir todas las preferencias del mercado: tasa fija, CER, TAMAR, dual, dólar-linked y “hard dollar”. La lógica detrás de ese mix es la de siempre: maximizar la demanda atrayendo a distintos tipos de inversores según su visión y sus necesidades de cobertura y extender los plazos de los vencimientos.

En el tramo de tasa fija, la nueva LECAP S13N6 con vencimiento en noviembre aparece como la apuesta más obvia, más demandada del menú. El último dato de inflación trajo alivio al mercado, que ya mira junio con un número de entre 1,8% y 2% mensual. En ese contexto, es esperable que la demanda por tasa fija sea intensa y que las tasas de corte se ubiquen en torno al 2% de tasa efectiva mensual.

El TXMD9, único bono dual del menú con vencimiento en diciembre de 2029, es otro instrumento que despierta atención. Es el instrumento con el que el equipo economico busca seducir a inversores para que estiren plazo de sus tenencias de papeles del Tesoro. Seguramente Furiase no querrá convalidar tasas cada vez más altas: hacerlo enviaría una señal negativa en la curva de pesos a más largo plazo.

En “hard dollar”, Caputo buscará completar la colocación del AO28, con suscripción exclusiva en la moneda norteamericana. Este papel es el que sirvió para que el equipo económico capte fondos de ahorristas locales con tasas de retorno del 8% anual en dólares. Trascendió de fuentes oficiales que los dólares para hacer frente a los vencimientos del 8 de julio por u$s 4500 millones ya el Tesoro los posee y de hecho no es necesario cerrar la operación de crédito de bancos con garantía de organismos internacionales antes de esa fecha.

Santiago Bausili participa de la reunión de banqueros centrales en Basilea. Su equipo en Buenos Aires negocia con bancos la renovación de repos.

Hoy es el gran test. La magnitud del rollover y las tasas de corte que convalide Capute dirán mucho sobre el humor real del mercado —y sobre cuánta liquidez está dispuesto a devolverle al sistema.