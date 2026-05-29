No es Aries ni Tauro | Cuáles son los signos del Zodíaco más impuntuales.

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La puntualidad no es una virtud universal y, según la astrología, algunos signos del Zodíaco tienen una relación bastante laxa con el reloj .

Aunque muchos suponen que Aries o Tauro encabezan el ranking de llegadas tarde, el horóscopo sorprende con otros protagonistas.

Sagitario, Acuario y Piscis suelen destacarse como los signos más impuntuales, cada uno con motivos bien distintos, pero igual de efectivos a la hora de llegar tarde.

En clave astrológica, la impuntualidad no siempre tiene que ver con desinterés o falta de respeto .

Muchas veces responde a rasgos profundos de la personalidad, como la dispersión, la necesidad de libertad o una conexión intensa con el mundo emocional.

En astrología, la relación con el tiempo está atravesada por el elemento y la modalidad de cada signo.

Por eso, entender cómo vive el tiempo cada signo ayuda a no tomárselo de manera personal.

Sagitario, Acuario y Piscis: el podio de la impuntualidad

Sagitario es, sin dudas, uno de los signos más impuntuales del Zodíaco. Regido por Júpiter, planeta de la expansión, suele decir que sí a todo y calcula mal los tiempos. Vive proyectado hacia el futuro, entusiasmado con nuevas ideas, viajes o planes, y en ese torbellino pierde noción del horario. No llega tarde por mala intención, sino porque siempre cree que “todavía hay tiempo”.

Acuario , en cambio, tiene una impuntualidad más mental que práctica. Su cabeza va a mil, salta de un pensamiento a otro y muchas veces se abstrae por completo. Este signo de aire prioriza sus procesos internos y su independencia, por lo que el reloj no siempre es una prioridad. Para Acuario, llegar tarde puede ser casi una forma inconsciente de marcar su autonomía.

Piscis completa el trío de los signos más impuntuales. Su problema con la puntualidad está ligado a la sensibilidad y la desconexión con lo terrenal. Vive en su mundo emocional, se deja llevar por lo que siente en el momento y subestima el paso del tiempo. Puede quedarse colgado terminando algo, ayudando a alguien o simplemente soñando despierto.

¿Por qué algunos signos no se llevan bien con el reloj?

En astrología, la relación con el tiempo está atravesada por el elemento y la modalidad de cada signo .

Los signos de fuego y aire, como Sagitario y Acuario, suelen ser menos estructurados, mientras que los de agua, como Piscis, priorizan lo emocional por sobre lo práctico. Esto no los hace irresponsables, sino distintos en su manera de organizar la vida cotidiana.

Convivir o trabajar con signos impuntuales implica aprender a anticiparse y, en algunos casos, flexibilizar expectativas. También es cierto que otros signos del Zodíaco compensan esta falta con creatividad, empatía o visión a largo plazo.

Al final, el horóscopo no justifica todo, pero sí ofrece pistas para entender mejor ciertas conductas.