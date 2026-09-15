El gobierno argentino se quejó formalmente ante la Cancillería de Uruguay por un stand que la Embajada Británica en el país eligió para la Expo Prado 2026, la exposición agroindustrial, ganadera y comercial más importante del año.

La queja diplomática ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se debe a que se promocionan las Islas Malvinas bajo la denominación de Falkland Islands, justo en un momento en que Argentina refuerza su histórico reclamo por la soberanía de ese territorio.

“Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas, el cual se expresa en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral”, señala la carta enviada por el gobierno de la vecina orilla.

El malestar por este stand de la embajada del Reino Unido no es nuevo. Todos los años se repite el mismo escenario y la discrepancia argentina respecto de que la Embajada del Reino Unido se refiera a las islas como “Falkland” en su espacio en la Expo Prado.