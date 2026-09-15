América Latina se encuentra en proceso de realizar un avance significativo en infraestructura ferroviaria. Un ambicioso proyecto de alta velocidad tiene como objetivo revolucionar la movilidad en la región, ofreciendo tiempos de viaje sin precedentes y tecnología de vanguardia.

Construcción del tren bala de mayor velocidad en América Latina

El plan se ejecuta en Brasil, donde se prevé la construcción del primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) alcanzará velocidades superiores a 350 km/h y conectará las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, constituyendo una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en un lapso de 1 hora y 45 minutos. Esto permitirá:

Reducir drásticamente los tiempos de viaje

Conectar los principales centros económicos del país

Competir directamente con el transporte aéreo

El recorrido entre Río de Janeiro y São Paulo puede completarse en menos de dos horas.

El plan se ejecuta en Brasil, donde se prevé la construcción del primer tren bala de la región.

Tendrá tecnología de vanguardia y última generación

El TAV integrará estándares internacionales en el ámbito del transporte ferroviario: