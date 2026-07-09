Uruguay se consolidó como el país con mejor calidad de vida de acuerdo al más reciente ranking del Numbeo Quality of Life Index, una base de datos colaborativa altamente consultada a nivel global.

La nación rioplatense no solo se posiciona en el primer lugar en América Latina, sino que también supera a países considerados potencias globales, situándose en los lugares más destacados a nivel internacional.

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales (foto: archivo).

¿Qué país lidera el ranking de calidad de vida en América Latina?

Conforme al informe Numbeo difundido en 2025, Uruguay se sitúa en el primer lugar regional con un índice de 139,81, una puntuación que resalta notablemente frente a los demás países latinoamericanos analizados.

En este contexto, Uruguay exhibe un desempeño equilibrado que le posibilita sostenerse como punto de referencia regional.

El ranking evalúa nueve variables: poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.

¿Qué distingue a este país como un hogar seguro y accesible en Latinoamérica?

El país se caracteriza por su entorno ambiental favorable, que incluye un clima moderado y niveles de contaminación reducidos.

Asimismo, se distingue por su sistema de salud accesible, que ofrece buenos niveles de cobertura.

Otra notable cualidad es la estabilidad política y social, que es significativamente superior a la media latinoamericana.

Además, posee bajos índices de criminalidad en comparación con el resto de la región. Por último, hay que mencionar sus servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.

Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

La nación de América Latina con la mejor calidad de vida que sobrepasa incluso a potencias mundiales (foto: archivo)

Ranking de calidad de vida en América Latina según Numbeo 2023

Uruguay se destaca en el ámbito educativo, evidenciado por un sistema que prioriza la inclusión y la equidad. Este enfoque ha propiciado elevados niveles de alfabetización y formación profesional.

Diversas organizaciones internacionales elogian el compromiso del país con el desarrollo sostenible. Mediante iniciativas ambientales, se busca conservar los recursos naturales y fomentar el uso de energías limpias en todo el territorio nacional.

¿Cómo se ubica Uruguay respecto del resto del mundo?

Uruguay no solo se destaca en un ranking regional, sino que también se posiciona en el Top 50 a nivel global, coexistiendo con naciones desarrolladas tales como:

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

Top regional según Numbeo

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Uruguay: un destino turístico sostenible y cultural en auge.

Uruguay sigue trabajando en la mejora de sus servicios públicos, buscando optimizar el acceso a la educación y fomentar el desarrollo profesional entre sus ciudadanos. Este esfuerzo impulsa el crecimiento personal y comunitario.

Además, la inversión en energías renovables avanza rápidamente, posicionando al país como un líder en sostenibilidad a nivel regional. Esto refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida.