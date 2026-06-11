Una nueva alternativa de transporte urbano comenzó a dar sus primeros pasos y promete transformar la manera de moverse por la ciudad. Se trata de una flota de triciclos eléctricos para el traslado de pasajeros, una modalidad que ya funciona en otras provincias y que ahora inicia una prueba piloto con la expectativa de ofrecer viajes más económicos y sustentables.

La iniciativa está impulsada por la empresa GOU Argentina, que presentó oficialmente sus vehículos eléctricos de tres ruedas y abrió una convocatoria para incorporar conductores que quieran sumarse al nuevo sistema de movilidad.

Cómo son los nuevos triciclos eléctricos

Los vehículos están diseñados para realizar recorridos urbanos de corta y media distancia y funcionarán mediante una aplicación móvil similar a las plataformas de transporte ya conocidas por los usuarios.

La primera etapa contempla una flota inicial de 10 unidades, que se destacan por operar sin combustibles fósiles y por utilizar baterías de litio recargables.

Según informó la compañía, pueden cargarse en una toma eléctrica convencional de 220 voltios y alcanzar una autonomía de hasta 150 kilómetros con aproximadamente cuatro horas de carga.

Además, las unidades cuentan con equipamiento destinado a mejorar la experiencia de viaje, incluyendo conectividad Bluetooth y sistemas de comunicación interna.

La propuesta busca posicionarse como una alternativa de movilidad sustentable, con menor impacto ambiental y costos operativos más bajos que los sistemas tradicionales de transporte.

Buscan choferes: cuáles son los requisitos

Junto con el lanzamiento del servicio, la empresa abrió una inscripción para incorporar conductores que operarán las nuevas unidades.

La convocatoria apunta a sumar entre 15 y 20 choferes para acompañar el despliegue inicial del proyecto. Los interesados deben completar un formulario digital habilitado por la compañía.

Entre los requisitos difundidos para los aspirantes figuran contar con licencia habilitante para conducir automóviles y motocicletas, además de cumplir con las condiciones exigidas por la empresa para prestar el servicio.

Un modelo de transporte que busca expandirse

Desde la compañía aseguran que el objetivo es ofrecer una opción de movilidad urbana más eficiente y amigable con el ambiente. A través de la aplicación, los usuarios podrán solicitar viajes y conocer información relacionada con el impacto ambiental evitado durante cada traslado.

La empresa ya opera en distintas provincias argentinas y ahora apuesta por ampliar su presencia con este sistema de vehículos eléctricos de tres ruedas, una modalidad que gana terreno en distintas ciudades por su menor consumo energético y su capacidad para reducir emisiones contaminantes.

Mientras avanza la etapa de prueba, el proyecto también abre una nueva oportunidad laboral para quienes buscan generar ingresos como conductores en un sector vinculado a la movilidad sustentable y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte.