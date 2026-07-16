El ejercicio que ayuda a mejorar la salud cuando no se tiene actividad física.

El mejor ejercicio para reducir el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón no necesariamente implica correr largas distancias ni pasar horas en el gimnasio. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, caminar ofrece mayores beneficios cardiovasculares que correr cuando ambas actividades suponen un gasto energético equivalente.

Como señala la institución, con base en un estudio publicado por la American Heart Association (AHA) y la American Stroke Association (ASA), “cuando se emplea similar gasto de energía, correr reduce el riesgo de hipertensión en un 4,2% y caminar en un 7,2%”. Asimismo, caminar disminuye el riesgo de colesterol alto en un 7% y el de enfermedades cardíacas en un 9,3%, cifras superiores a las obtenidas con la carrera.

Adiós al mito de los 10.000 pasos: cuánto hay que caminar para bajar de peso y cuidar el corazón Shutterstock

Estos resultados demuestran que caminar es una actividad física accesible, de bajo impacto y con importantes beneficios para la salud cardiovascular. Además de ayudar a controlar la presión arterial, también reduce el riesgo de lesiones, favorece el bienestar emocional y puede realizarse prácticamente a cualquier edad.

Caminar protege el corazón y mucho más

Caminar con frecuencia ayuda a disminuir la tensión arterial y los niveles de colesterol, dos de los principales factores asociados con infartos y accidentes cerebrovasculares. También fortalece el sistema inmunitario, contribuye a prevenir la diabetes y facilita el control de la glucosa en sangre.

A estos beneficios se suman la quema de calorías, la activación del metabolismo y el fortalecimiento de numerosos grupos musculares. La Fundación Española del Corazón también destaca que caminar ayuda a reducir el estrés, favorece la relajación y mejora el estado de ánimo, convirtiéndose en un ejercicio integral para la salud física y mental.

El ejercicio ideal para cuidar el corazón y mejorar la circulación. Representación con IA

¿Por qué la hipertensión es tan peligrosa?

La hipertensión arterial obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, lo que puede provocar un aumento del músculo cardíaco y favorecer complicaciones como insuficiencia coronaria, angina de pecho y arritmias.

Además, una presión arterial elevada puede ocasionar:

Mayor riesgo de infarto de miocardio.

Incremento del riesgo de accidente cerebrovascular (ictus).

Daño progresivo en los riñones que puede derivar en insuficiencia renal.

Alteraciones en la visión por afectación de la retina.

Problemas de circulación en las piernas.

Mayor riesgo de aneurismas por debilitamiento de la aorta.

Por ello, los especialistas recomiendan medir periódicamente la presión arterial y adoptar hábitos saludables que ayuden a mantenerla en niveles normales antes de que aparezcan complicaciones.

Salir a caminar PeopleImages

Cómo aprovechar todos los beneficios de caminar

Los expertos coinciden en que caminar ofrece mejores resultados cuando se convierte en un hábito constante. No es necesario alcanzar un alto rendimiento deportivo; lo importante es mantener una rutina adaptada a la condición física de cada persona.

La Fundación Española del Corazón recuerda que este ejercicio debe complementarse con otros hábitos cardiosaludables como evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, mantener un peso saludable, seguir una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva, además de reducir el consumo de sal.

En personas con hipertensión diagnosticada, caminar también puede formar parte del tratamiento, siempre acompañado de las indicaciones médicas y, cuando sea necesario, del tratamiento farmacológico. La combinación de actividad física regular y un estilo de vida saludable continúa siendo la estrategia más eficaz para proteger el corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo.