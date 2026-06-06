Ni leña ni cortes premium: el secreto para que el asado salga súper tierno, jugoso y en el punto justo sin importar el tipo de parrilla Fuente: Shutterstock

Cuando se habla de hacer un buen asado, muchas personas creen que todo depende de comprar los mejores cortes o utilizar una leña especial. Sin embargo, los parrilleros más experimentados coinciden en que el verdadero secreto está en la técnica de cocción.

De hecho, una pieza económica puede quedar tierna y jugosa si recibe el calor adecuado durante el tiempo necesario.

La clave está en evitar el fuego agresivo y apostar por una cocción lenta, pareja y envolvente. Con un simple cambio en la distribución de las brasas, es posible mejorar notablemente el resultado final sin importar si se utiliza una parrilla tradicional, un chulengo o incluso una parrilla pequeña de patio.

El secreto para que la carne salga tierna y jugosa

Uno de los errores más frecuentes es cocinar la carne directamente sobre brasas muy calientes. Esto provoca que el exterior se cocine demasiado rápido mientras el interior pierde jugosidad o queda desparejo.

Ni leña ni cortes premium: el secreto para que el asado salga súper tierno, jugoso y en el punto justo sin importar el tipo de parrilla Fuente: Shutterstock

Por eso, muchos especialistas recomiendan mantener un fuego bajo o medio durante la mayor parte de la cocción. De esta forma, el calor penetra lentamente en la carne, permitiendo que las fibras se relajen y conserven mejor sus jugos naturales.

El resultado suele ser una carne más tierna, con una cocción uniforme y mucho más sabrosa.

Qué es la técnica de las brasas en forma de corona

Otro de los secretos mejor guardados del asado consiste en distribuir las brasas formando una corona alrededor de la carne, en lugar de colocarlas directamente debajo.

Esta técnica genera un calor indirecto que rodea el corte desde todos los ángulos y evita las altas temperaturas concentradas en un solo punto. Gracias a ello, la cocción es más lenta y pareja.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Reduce el riesgo de que la carne se queme por fuera.

Conserva mejor los jugos internos.

Favorece una cocción uniforme.

Permite controlar mejor el punto de cocción.

Funciona con distintos tipos de cortes y parrillas.

Por qué tapar la carne puede mejorar el resultado

Si la parrilla cuenta con tapa, utilizarla puede marcar una gran diferencia. Al cerrar el espacio de cocción, el calor circula de manera más uniforme y actúa como un horno, ayudando a cocinar la carne de forma envolvente.

Ni leña ni cortes premium: el secreto para que el asado salga súper tierno, jugoso y en el punto justo sin importar el tipo de parrilla Fuente: Shutterstock

Cuando la parrilla no tiene tapa, muchos parrilleros utilizan una asadera metálica invertida o incluso un trozo de cartón limpio para cubrir parcialmente la carne y conservar el calor.

Esta técnica permite mantener una temperatura más estable y favorece una cocción lenta, uno de los factores más importantes para lograr un asado tierno y jugoso.

El error que puede arruinar cualquier asado

Aunque la calidad de la carne influye en el resultado final, el principal enemigo de un buen asado suele ser el exceso de fuego.

Las llamas directas y las temperaturas demasiado altas pueden secar los cortes rápidamente y arruinar incluso las mejores piezas.

Por eso, si el objetivo es conseguir una carne tierna, jugosa y en su punto justo, la recomendación es simple: brasas moderadas, calor indirecto y paciencia.