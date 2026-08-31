Rociar vinagre sobre el colchón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

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El colchón se utiliza todos los días, pero no siempre recibe la misma limpieza que las sábanas, almohadas y otras prendas de cama. Con el tiempo, puede acumular humedad, olores y pequeñas manchas que resultan difíciles de eliminar sin realizar una limpieza más profunda.

Entre los trucos caseros que suelen utilizarse para su mantenimiento aparece el vinagre blanco, un producto económico que puede servir como complemento para limpiar determinadas manchas y neutralizar algunos olores.

¿Para qué sirve rociar vinagre sobre el colchón?

El principal objetivo de este método es ayudar a eliminar olores y tratar algunas manchas superficiales. El ácido acético presente en el vinagre puede colaborar con la limpieza, siempre que se utilice correctamente y sin empapar el colchón.

Para aplicarlo, se puede colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco diluido en agua dentro de un pulverizador y rociar ligeramente la zona que se desea limpiar.

La clave está en utilizar poca cantidad, el colchón no debe quedar mojado, ya que el exceso de humedad puede tardar en evaporarse y favorecer la aparición de problemas como moho.

Cómo usar vinagre para limpiar el colchón

Antes de comenzar, conviene retirar toda la ropa de cama y aspirar la superficie del colchón para eliminar polvo, pelos y otros residuos.

Después, se puede aplicar una ligera pulverización de la preparación sobre las áreas que presentan manchas u olores. Tras dejarla actuar durante unos minutos, hay que retirar el exceso con un paño limpio y seco, sin frotar excesivamente.

Una vez terminado el procedimiento, es fundamental dejar que el colchón se seque completamente y mantener la habitación ventilada antes de volver a colocar las sábanas.

Este sencillo método casero puede ayudar a combatir olores y pequeñas manchas sin necesidad de realizar una limpieza profunda.

El error que hay que evitar al utilizar vinagre

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanto más producto se aplique, mejores serán los resultados. En un colchón ocurre justamente lo contrario: empapar las capas interiores puede provocar acumulación de humedad y generar olores desagradables.

Además, antes de aplicar cualquier producto casero es recomendable consultar las indicaciones de limpieza del fabricante, ya que algunos materiales, espumas o revestimientos pueden requerir cuidados específicos.

El vinagre tampoco reemplaza una limpieza profesional cuando existen manchas profundas, humedad persistente o presencia visible de moho. En esos casos, el problema requiere un tratamiento específico y no simplemente una pulverización superficial.

Utilizado con moderación, este método puede convertirse en una alternativa sencilla para mantener el colchón fresco y tratar pequeños olores o manchas entre limpiezas más profundas.