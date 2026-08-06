Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. (Ilustración con IA )

Existe un sencillo truco casero que ganó popularidad en cocinas de distintos países, ya sea porque muchas personas lo descubren por casualidad o porque se vuelve viral en redes sociales: colocar papel de aluminio para cubrir el interior de los cajones de la cocina.

Lejos de ser una simple tendencia, esta práctica responde a una utilidad concreta dentro del hogar . El aluminio puede ofrecer una solución práctica para proteger estas superficies y facilitar algunas tareas habituales de limpieza y mantenimiento.

Para qué sirve exactamente

El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que protege de derrames y suciedad. En la cocina, eso se traduce en varias ventajas simultáneas.

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor que genera la cocción y con el tiempo se deteriora, se hincha o desarrolla hongos. El papel aluminio es una opción práctica para combatir la humedad en cajones de madera cuando no hay una correcta ventilación.

Facilita la limpieza al extremo : cuando cae aceite, salsa o cualquier resto de comida en el cajón, alcanza con levantar el papel y reemplazarlo. No hay que fregar ni restregar. Al ser desechable, la limpieza se reduce a retirar el papel y poner uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática: eso es especialmente útil en cajones donde se guardan bolsas de plástico, film o papel film, que tienden a pegarse entre sí.

El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo. Foto (Archivo)

Cómo es el procedimiento

El procedimiento es simple y lleva menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar. Foto (Archivo)

No hace falta pegamento ni cinta adhesiva. El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar.

Cada cuánto conviene renovarlo

La regla es simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se cambia. Si el papel está muy sucio, roto o con restos difíciles, es mejor desecharlo directamente.

En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio puede ser mensual. En cajones de uso ocasional, puede durar varios meses sin inconvenientes.

Más allá de los cajones de la cocina, el papel aluminio también puede utilizarse para cubrir estanterías y distintos compartimentos del hogar. Esta práctica ayuda a proteger las superficies frente a la humedad y la acumulación de suciedad, además de hacer más sencilla la limpieza.

El recurso también puede aplicarse en los cajones del refrigerador, sobre todo en aquellos destinados a frutas y verduras. Al colocar una capa de aluminio, los restos de comida quedan sobre el material en lugar de adherirse directamente a las bandejas, lo que permite retirarlos y limpiar con mayor facilidad.

Se trata de una alternativa sencilla que no requiere comprar productos especiales. Con un rollo de papel aluminio que suele estar presente en cualquier cocina, es posible proteger distintas superficies y facilitar las tareas de limpieza.