Un postre cremoso y delicioso puede lograrse con un ingrediente que probablemente ya se encuentra en la despensa. Esta receta de la abuela no solo resulta rápida y fácil de preparar, sino que ofrece una alternativa económica para disfrutar de un momento dulce sin complicaciones.

Ideal para quienes buscan satisfacer antojos sin gastar demasiado tiempo o dinero, este postre promete conquistar a todos en la mesa.

Cómo hacerlo correctamente

Una receta que nunca falla es el delicioso postre cremoso que utiliza un ingrediente común en la cocina: el yogur. Este ingrediente proporciona una textura suave y permite que el postre mantenga su frescura. Para preparar este postre, se requieren los siguientes ingredientes: 500 gramos de yogur, 200 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, 3 huevos y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una vez que reuniste los ingredientes, se inicia el proceso combinando el yogur con el azúcar en un recipiente adecuado. Este paso permite que el azúcar se disuelva correctamente, creando una base dulce que realza el sabor del postre. A continuación, se agregan los huevos y la esencia de vainilla y se mezcla todo hasta obtener una textura homogénea.

Foto: Hudson modificada con IA por El Cronista.

Para cocinar la mezcla, se recomienda utilizar una Fuente de Vidrio Templado Redonda de 28,7 cm con Asas para Horno de la marca Hudson. Este tipo de fuente es ideal porque distribuye el calor de manera uniforme, garantizando una cocción perfecta del postre. La mezclan se vierte en la fuente y se hornea a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que se note que la superficie se doró.

Alternativas deliciosas

Si bien el yogur es el ingrediente principal, existen variantes que pueden enriquecer la receta. Por ejemplo, se puede añadir fruta fresca o frutos secos a la mezcla para crear un postre más nutritivo. Quienes deseen experimentar pueden sustituir el yogur por queso crema, lo que dará como resultado una textura aún más cremosa.

El postre tiene varias aplicaciones, desde servirse como una opción de merienda hasta ofrecerse en una cena especial. Su versatilidad permite que se adapte a diferentes gustos y ocasiones, manteniendo siempre la calidad del sabor. Gracias a la Fuente de Vidrio Templado Redonda de 28,7 cm con Asas para Horno, el servicio es sencillo y elegante, facilitando la presentación del postre en la mesa.

Al finalizar, se recomienda dejar enfriar el postre antes de servirlo, para que los sabores se integren adecuadamente. La textura resultante será suave y cremosa, perfecta para disfrutar de una comida familiar o cualquier reunión con amigos.