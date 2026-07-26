Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es una práctica doméstica de bajo costo que no requiere ingredientes especializados. Esta combinación utiliza el efecto desodorizante del bicarbonato y los aceites aromáticos del laurel para reducir olores indeseables, refrescar espacios cerrados y limitar la proliferación de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

Otro aspecto positivo es su versatilidad, ya que funciona como desodorante pasivo en espacios interiores y como un limpiador suave apto para mesadas, azulejos y piletas. Además, no perjudica las superficies, está libre de compuestos sintéticos y ofrece un aroma más natural que la mayoría de los aerosoles comerciales.

Cómo preparar en minutos una mezcla de laurel y bicarbonato de sodio

El paso a paso toma solo 5 minutos. Primero, hay que secar cinco hojas de laurel. Es una etapa esencial para evitar el desarrollo de moho en la preparación.

Luego, triturar o cortar finamente y luego combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser conservada en un recipiente hermético.

Para impartir aromas en cajones o en la heladera, es recomendable colocar una cucharadita de la preparación en un saquito de tela.

En su uso como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es fundamental mencionar que no ocasiona daños en griferías ni en metales.

Cómo preparar en minutos una mezcla de laurel y bicarbonato de sodio (foto: archivo).

Limpieza casera: bicarbonato y laurel para un hogar más sostenible

El bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.