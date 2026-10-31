La tabla de cocina es uno de los elementos más utilizados durante la preparación de alimentos y, al mismo tiempo, uno de los que suele recibir menos atención en cuanto a su mantenimiento. Una limpieza inadecuada puede favorecer la acumulación de bacterias, generar malos olores y reducir significativamente su vida útil.

Aunque muchas de las prácticas incorrectas se realizan por costumbre, pequeños cambios en la rutina pueden mejorar la higiene de la cocina y ayudar a prevenir problemas como la contaminación cruzada. Conocer los errores más frecuentes es el primer paso para conservar este utensilio en óptimas condiciones.

Errores frecuentes al limpiar una tabla de cocina

Uno de los errores más comunes es utilizar productos abrasivos o esponjas demasiado agresivas para remover manchas y restos de alimentos. Aunque pueden parecer una solución rápida, estos elementos generan pequeñas marcas en la superficie que facilitan la acumulación de suciedad y microorganismos. Para evitarlo, lo más recomendable es lavar la tabla con agua caliente y jabón después de cada uso.

Otra práctica poco conveniente es dejar la tabla en remojo durante largos períodos. La exposición prolongada al agua puede provocar deformaciones, especialmente en los modelos de madera, además de favorecer la aparición de grietas que dificultan la limpieza posterior. Un lavado rápido y un secado adecuado suelen ser suficientes para mantenerla en buenas condiciones.

También es habitual utilizar una misma tabla para carnes, verduras y otros alimentos. Esta costumbre aumenta el riesgo de contaminación cruzada y puede comprometer la seguridad de las preparaciones. Por eso, los especialistas recomiendan destinar tablas distintas para cada grupo de alimentos o identificarlas mediante colores para facilitar su uso cotidiano.

Cómo limpiar una tabla de corte de forma correcta

Las tablas de cocina requieren un mantenimiento simple pero constante. El primer paso consiste en retirar los restos visibles de alimentos con una espátula o papel absorbente. A continuación, se recomienda lavar la superficie con agua caliente y detergente, prestando especial atención a las ranuras o marcas de corte donde suelen quedar residuos.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

Para una limpieza más profunda, el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado efectivo. Aplicado junto con agua, ayuda a reducir olores persistentes y remover manchas sin dañar el material. Esta alternativa resulta especialmente útil en tablas utilizadas con frecuencia para alimentos de aroma intenso, como cebolla, ajo o pescado.

Un aspecto igualmente importante es el secado completo después de cada lavado. Guardar una tabla húmeda dentro de un cajón o apoyada sobre una superficie cerrada favorece la acumulación de humedad. Lo ideal es secarla inmediatamente con un paño limpio y permitir que termine de airearse antes de almacenarla.

Consejos para prolongar la vida útil de la tabla

En el caso de las tablas de madera, aplicar aceite mineral de manera periódica contribuye a conservar sus propiedades. Este tratamiento ayuda a evitar que el material se reseque, se agriete o absorba líquidos en exceso, manteniendo su aspecto y funcionalidad por más tiempo.

Estos cuidados cobran especial relevancia en momentos de alta actividad en la cocina, como reuniones familiares, celebraciones o preparaciones especiales. Cuando se manipulan distintos ingredientes de manera simultánea, una tabla limpia y correctamente mantenida se convierte en una herramienta clave para trabajar de forma más segura e higiénica.

En este contexto, contar con utensilios adecuados también puede simplificar las tareas cotidianas. Entre las opciones disponibles se encuentra la tabla de cocina Hudson, diseñada para acompañar las tareas de preparación de alimentos y el uso diario en el hogar. Sin embargo, más allá del modelo elegido, la clave sigue estando en adoptar hábitos de limpieza y mantenimiento que permitan cocinar de forma más segura, práctica y eficiente.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.