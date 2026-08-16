Dónde hay que guardar los huevos para conservarlos mejor.

Los huevos son uno de los alimentos más habituales en la cocina, pero existe una duda frecuente sobre su conservación: ¿conviene dejarlos fuera de la heladera o guardarlos en la puerta? Aunque ambas opciones son comunes, la ubicación dentro del refrigerador puede hacer una diferencia.

Para conservarlos durante más tiempo y reducir el riesgo de deterioro, es importante prestar atención tanto a la temperatura como al lugar donde se almacenan.

Dónde hay que guardar los huevos en la heladera

La mejor opción es colocarlos en un estante interior de la heladera, preferentemente en una zona donde la temperatura sea estable. La puerta no es el lugar más recomendable porque es una de las áreas que más sufre cambios de temperatura cada vez que se abre y se cierra el electrodoméstico.

Por este motivo, aunque muchas heladeras incluyen un compartimento especialmente diseñado para huevos en la puerta, conviene utilizar un estante interior.

Además, es recomendable mantenerlos dentro de su envase original, ya que ayuda a protegerlos de golpes, olores y posibles contaminaciones.

Dónde hay que guardar los huevos en la heladera. Shutterstock

¿Por qué no conviene guardar los huevos en la puerta?

La puerta de la heladera está expuesta a variaciones constantes de temperatura. Cada vez que se abre el refrigerador, el aire del exterior ingresa y puede modificar las condiciones de conservación.

En cambio, los estantes interiores mantienen una temperatura más estable, lo que permite conservar mejor los alimentos que necesitan refrigeración.

¿Y si los huevos están fuera de la heladera?

Esto depende de cómo fueron comercializados y de las condiciones de almacenamiento. En algunos países los huevos se mantienen a temperatura ambiente durante su comercialización, mientras que en otros se refrigeran desde el principio.

Una vez que los huevos fueron refrigerados, lo recomendable es mantenerlos refrigerados y evitar cambios constantes de temperatura.

Por eso, si se compran huevos que están en la sección refrigerada del supermercado, lo mejor es llevarlos a casa y colocarlos directamente en un estante interior de la heladera.

Es importante evitar que los huevos se pongan en mal estado. Shutterstock

El error que muchas personas cometen

Uno de los hábitos más frecuentes es colocar los huevos en los soportes de la puerta porque están diseñados específicamente para ellos. Sin embargo, que exista ese compartimento no significa que sea el lugar óptimo para conservarlos.

También es importante evitar lavar los huevos antes de guardarlos, ya que la limpieza puede alterar la protección natural de la cáscara. Si están sucios, es preferible limpiarlos justo antes de utilizarlos.

La regla es sencilla: si los huevos se compraron refrigerados, guardalos en un estante interior de la heladera, dentro de su envase original y lejos de la puerta.

Así se evitan cambios bruscos de temperatura y se favorece una conservación más adecuada hasta el momento de consumirlos.