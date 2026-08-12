Cada uno ofrece características particulares en cuanto a sabor y textura, por lo que saber cómo utilizarlos puede marcar la diferencia en el resultado de cualquier preparación.

La cebolla larga, conocida también como cebolla de verdeo o cebollín, se destaca por ser un ingrediente muy versátil en la cocina, gracias a su sabor fresco y a la facilidad con la que puede incorporarse a sopas, salteados, ensaladas y salsas. Sin embargo, no todos conocen cómo sacar provecho de cada una de las partes de la planta.

Si bien toda la cebolla de verdeo es comestible, sus sectores blanco y verde tienen diferentes usos al momento de cocinar. Cada uno ofrece características particulares en cuanto a sabor y textura, por lo que saber cómo utilizarlos puede marcar la diferencia en el resultado de cualquier preparación.

La parte blanca y verde de la cebolla de verdeo larga. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La parte blanca y la verde tienen usos distintos en la cocina

La parte blanca de la cebolla larga se caracteriza por tener un sabor más intenso, similar al de la cebolla tradicional, aunque con un picor más moderado. Por esta razón, es la más adecuada para utilizar desde el comienzo de la preparación.

Puede saltearse en aceite y emplearse como base para aportar sabor a sopas, guisos, salteados, salsas y aderezos. También puede servirse como guarnición cuando se busca darle un gusto más pronunciado al plato.

Por su parte, la parte verde de la cebolla larga tiene un sabor más delicado, fresco y con un ligero toque picante. Se recomienda consumirla cruda o añadirla hacia el final de la cocción, debido a que requiere muy poco tiempo para ablandarse.

Esta parte resulta ideal para decorar sopas, ensaladas, albóndigas, fideos, arroces y otras preparaciones, además de sumar color y aroma. Para diferenciarlas fácilmente, basta con observar su estructura: la parte blanca presenta capas, mientras que la verde tiene una forma hueca.

La mejor cebolla para cocinar guisos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios de incluir cebolla larga en la alimentación

Además de aportar sabor a las comidas, la cebolla larga puede convertirse en un ingrediente habitual dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Toda la planta es comestible y puede aprovecharse casi por completo.

La parte blanca aporta un sabor intenso que permite reducir el uso de otros condimentos.

La parte verde ofrece un toque fresco y aromático ideal para terminar los platillos.

Es un ingrediente muy versátil para sopas, salteados, ensaladas, salsas y guarniciones.

Puede cocinarse completa, incluso a la parrilla, para obtener un sabor más dulce y ligeramente ahumado.

Para conservarla en mejores condiciones, conviene elegir cebollas largas con bulbos firmes y hojas de color verde brillante. Lo recomendable es almacenarlas con la raíz hacia abajo en un recipiente con un poco de agua cubriendo las raíces y una bolsa de plástico encima, ya que de esta manera pueden mantenerse frescas en el refrigerador durante aproximadamente cuatro días.