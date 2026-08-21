Dónde hay que guardar la carne en la heladera para evitar la contaminación.

Guardar correctamente la carne en la heladera es fundamental para conservarla en buen estado y, sobre todo, evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Aunque muchas personas suelen colocarla en cualquier estante disponible, existe una ubicación más adecuada para reducir el riesgo de que sus jugos entren en contacto con otros productos.

La carne cruda debe mantenerse siempre a una temperatura de 4 °C o menos y permanecer refrigerada hasta el momento de cocinarla. Además, no conviene dejarla fuera de la heladera durante períodos prolongados, especialmente en días de mucho calor.

Dónde hay que guardar la carne en la heladera

La recomendación general es colocar la carne cruda en el estante inferior de la heladera, idealmente dentro de un recipiente cerrado o sobre una bandeja que pueda contener cualquier líquido que pueda desprenderse.

Esta ubicación tiene una razón sencilla: si el envase pierde líquido o la carne libera jugos, estos no deberían caer sobre otros alimentos almacenados debajo.

La recomendación general es colocar la carne cruda en el estante inferior de la heladera.

Por eso, aunque el estante inferior suele ser uno de los lugares más fríos y estables del refrigerador, lo importante es que la carne esté bien protegida y separada del resto de los alimentos.

La puerta, en cambio, no es una buena opción. Es una de las zonas que más variaciones de temperatura experimenta debido a la apertura frecuente de la heladera, por lo que conviene reservarla para productos que toleren mejor esos cambios.

Por qué no conviene ponerla en el estante del medio

El principal problema de almacenar carne cruda junto a otros alimentos no es únicamente la temperatura, sino la posibilidad de contaminación cruzada.

Las carnes crudas pueden contener microorganismos capaces de provocar enfermedades. Si sus jugos entran en contacto con alimentos que se consumen directamente, como frutas, verduras o comidas ya preparadas, existe riesgo de transferencia de esos microorganismos.

Por eso, además de ubicarla abajo, es recomendable conservarla en su envase original si está correctamente cerrado o colocarla en un recipiente hermético o una bandeja cubierta.

Cómo organizar la heladera para conservar mejor los alimentos. Imagen creada con ChatGPT

Cómo organizar la heladera para conservar mejor los alimentos

Una buena organización permite separar los productos según el riesgo de contaminación. Como regla general, los alimentos listos para consumir deberían mantenerse alejados de los productos crudos.

La carne, el pollo y el pescado crudos pueden colocarse en la parte inferior, mientras que las preparaciones listas para comer y otros alimentos que no necesitan cocción pueden ubicarse en zonas superiores.

También es importante evitar sobrecargar la heladera, ya que el aire frío necesita circular correctamente para mantener una temperatura uniforme.

Qué hacer con la carne cuando se compra

Una vez realizada la compra, lo recomendable es guardar la carne en la heladera lo antes posible. Si no se va a consumir dentro del período recomendado de conservación, puede congelarse.

Antes de refrigerarla, tampoco es necesario lavar la carne cruda. El agua puede favorecer la dispersión de microorganismos por las superficies cercanas mediante pequeñas salpicaduras.

Además, después de manipular carne cruda, hay que lavarse bien las manos y limpiar los utensilios, tablas y superficies que hayan estado en contacto con ella.