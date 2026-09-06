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Calentar cáscara de limón, canela y romero se presenta como un procedimiento sencillo para crear un simmer pot, una técnica artesanal que permite perfumar el hogar sin recurrir a aerosoles o fragancias artificiales. En cuestión de minutos, el vapor emitido proporciona un aroma fresco y acogedor que transforma el entorno.

La técnica conocida como popurrí en olla ha logrado conquistar la atención de muchos recientemente, debido a su carácter económico y a la opción de reutilizar restos de frutas, así como a su versatilidad a lo largo de diversas estaciones del año. Este método únicamente requiere agua y una combinación de ingredientes aromáticos.

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Para qué sirve hervir cáscara de canela, limón y romero

Entre sus beneficios más relevantes:

  • Disimula los olores en la cocina.
  • Genera un ambiente cálido y acogedor.
  • Facilita la personalización de fragancias conforme a la temporada.
  • Aprovecha ingredientes que normalmente son desechados.

Su función principal es aromatizar los espacios de manera natural. El vapor colabora en la neutralización de olores persistentes y proporciona una sensación de limpieza y calidez, todo ello sin recurrir a productos químicos.

Las combinaciones pueden variar incluyendo frutas, especias o hierbas según la preferencia del usuario.

Hervir cáscara de limón, canela y romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Hervir cáscara de limón, canela y romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Por qué todos lo recomiendan

Se recomienda esta opción debido a que es accesible, sencilla de realizar y permite gestionar la intensidad del aroma. Adicionalmente, no requiere de dispositivos eléctricos especializados.

Los principales beneficios de esta preparación son:

  • Fácil de ejecutar en casa.
  • No requiere tecnología avanzada.
  • Control absoluto sobre la fragancia deseada.

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Paso a paso: guía fundamental detallada para elaborar la mezcla

Es fundamental no dejarlo sin supervisión y proceder a extinguir el fuego antes de que el agua se evapore en su totalidad. Adicionalmente, puede realizarse en olla de cocción lenta.

  • Colocar los ingredientes en una olla con agua.
  • Llevar a hervir y luego reducir a fuego mínimo.
  • Añadir agua si el nivel disminuye.
  • Mantener a fuego bajo mientras se libera el aroma.

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